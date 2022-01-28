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Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Sanayide enerji kısıtlaması yarın bitiyor! Bakan Dönmez duyurdu
Giriş Tarihi: 28.1.2022 19:17 Son Güncelleme: 28.1.2022 19:44

Son dakika: Sanayide enerji kısıtlaması yarın bitiyor! Bakan Dönmez duyurdu

Son dakika: Sanayide enerji kısıtlaması yarın bitiyor! Bakan Dönmez duyurdu

Son dakika haberleri: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sanayi tesislerine uygulanan elektrik kısıtlaması 29 Ocak itibariyle kaldırılarak son bulacağını belirterek, "Sanayi tesislerinde doğal gazda uygulanan kısıntı ise 31 Ocak'tan itibaren yüzde 40'tan yüzde 20'ye düşürülecek" dedi.

Son dakika haberleri: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sanayi tesislerine uygulanan elektrik kısıtlamasının 29 Ocak itibarıyla kaldırılacağını bildirdi.

DOĞAL GAZDA UYGULANAN KISINTI YÜZDE 20'YE DÜŞÜRÜLECEK

Dönmez, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, sanayi tesislerine doğal gazda uygulanan kısıntının 31 Ocak'tan itibaren yüzde 40'tan yüzde 20'ye düşürüleceğini duyurdu.

ELEKTRİK KISITLAMASI KALDIRILIYOR

Sanayi tesislerine uygulanan elektrik kısıtlamasının 29 Ocak itibarıyla kaldırılacağını belirten Dönmez, "Sanayicilerimize bu süreçte göstermiş oldukları anlayış ve iş birliğinden ötürü teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

BOTAŞ'TAN AÇIKLAMA

BOTAŞ'tan yapılan açıklamada, "İran'dan Türkiye'ye gaz arzı test amaçlı olarak sınırlı miktarda başladı.

BOTAŞ'ın sanayi tüketicilerine yapmış olduğu yüzde 40 kısıntı oranı 31.01.2022 tarih ve saat 08.00 itibari ile yüzde 120'ye düşürülmüştür." ifadelerine yer verildi.

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Son dakika: Sanayide enerji kısıtlaması yarın bitiyor! Bakan Dönmez duyurdu
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