SON DAKİKA: Sanayide yeni dönem! Büyük dönüşüm başlıyor...

"İklim dostu sanayi dönüşümü" ile ekonomi ve istihdam alanına katkı sunulması planlanırken, kendi atığını dönüştüren, sürdürülebilir, havaya, suya, istihdama ve üretime fayda sağlayan yeni sanayi siteleri de hızla inşa edilmeye devam ediyor.
SIFIR ATIĞA UYUMLU
Kent içerisinde kalan küçük sanayi işletmeleri taşınırken hem kentsel dönüşüm hem de sıfır atık uyumlu yeni sanayi siteleri inşa ediliyor. Bu çerçevede şimdiye kadar 4 bin 842 sanayi işyeri esnafın hizmetine sunuldu. Konya'da 2 bin 690 dükkâna sahip Motorlu Sanayi Sitesi'nin, bin 526 işyeri kapasiteli Samsun İlkadım Toybelen sanayi sitelerinin inşaatlarında çalışmalar da bitme noktasına geldi. Sıfır atık hedefi kapsamında sanayi sitelerinin atıkları da yerinde ayrılacak. Kendi kendine yetebilen, kendi elektriğini üretebilen, atık yağların toplandığı, yağmur sularının depolandığı sanayi tesisleri kurulacak.
9 SANAYİ SİTESİNİN PROJESİ HAZIRLANIYOR
Yeni yapılacak sanayi sitesi çalışmaları kapsamında ise Osmaniye, Rize Çayeli, Afyonkarahisar Dinar, Amasya Suluova, Trabzon Akçaabat, Arsin, Kayseri Kocasinan, Kütahya İnköy, Adana Sarıçam sanayi sitelerinin projeleri de başlamış durumda.
ANADOLU'NUN REKABET GÜCÜ ARTACAK
Ayrıca "Türkiye Mekânsal Strateji Planı" çalışmasına da devam ediliyor. Plan ile yerli ve yabancı yatırımların önü açılacak, sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyi yüksek şehirler kurulacak. Altyapı ve hizmetlerin şehirlere dengeli dağılımı sağlanacak, çok odaklı mekansal gelişme stratejileri ile özellikle Anadolu şehirlerinin rekabet gücü artırılacak. Çevreye karşı duyarlı yeni sanayi alanları oluşturulacak ve ekonomiye katkı sağlayacak.