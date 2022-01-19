SON DAKİKA: Sanayide yeni dönem! Büyük dönüşüm başlıyor...

SIFIR ATIĞA UYUMLU

Kent içerisinde kalan küçük sanayi işletmeleri taşınırken hem kentsel dönüşüm hem de sıfır atık uyumlu yeni sanayi siteleri inşa ediliyor. Bu çerçevede şimdiye kadar 4 bin 842 sanayi işyeri esnafın hizmetine sunuldu. Konya'da 2 bin 690 dükkâna sahip Motorlu Sanayi Sitesi'nin, bin 526 işyeri kapasiteli Samsun İlkadım Toybelen sanayi sitelerinin inşaatlarında çalışmalar da bitme noktasına geldi. Sıfır atık hedefi kapsamında sanayi sitelerinin atıkları da yerinde ayrılacak. Kendi kendine yetebilen, kendi elektriğini üretebilen, atık yağların toplandığı, yağmur sularının depolandığı sanayi tesisleri kurulacak.