SON DAKİKA: Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir’den ’ASELSAN’ açıklaması

"ASELSAN'IN SATILACAĞI YÖNÜNDEKİ İDDİALAR DEZENFORMASYONDUR"

İsmail Demir, ASELSAN'ın açıkça hedef alındığı iddialar ile ilgili yaptığı açıklamada, daha önceki iddiaları hatırlattı. Demir, bir kez daha çarpıtmanın devrede olduğunu belirtti, "Dezenformasyonun bir parçasıdır." dedi.