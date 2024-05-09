SON DAKİKA: SGK duyurdu! 47 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

Son dakika haberi: Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından bedeli ödenen ilaçlar listesine akıllı ilaç olarak da bilinen 8 adet yenilikçi kanser ilacı, 21 adet alerji aşısı, 2 adet büyüme hormonu, 3 adet dirençli uyuz ilacı, 3 adet atopik dermatit ilacı, 2 adet diyabet ilacı ve 3 adet psikoleptik/antidepresan ilacı olmak üzere toplamda 47 ilaç daha eklendi.