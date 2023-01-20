Son dakika: SGK’dan EYT ve emekli zammı açıklaması: Yüzde 30’dan daha düşük zam yapıldığı iddialar gerçek dışı

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2023 yılı öncesinden bağlanan aylıklar dahil olmak üzere 2023 yılı talepte bulunanların aylıkları da yüzde 30 oranında artırılmıştır. Aylık hesaplama sisteminde bir değişiklik yapılmamış, mevcut yasal düzenlemelerde yer alan kurallar çerçevesinde aylıklar hesaplanmaktadır. Ayrıca, EYT kapsamındaki sigortalılar için farklı bir aylık hesabı yapılmayacak hem TÜFE hem de refah payı dikkate alınarak aylıklar ödenecektir.