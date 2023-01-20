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Giriş Tarihi: 20.1.2023 15:47 Son Güncelleme: 20.1.2023 16:08

Son dakika: SGK'dan EYT ve emekli zammı açıklaması: Yüzde 30'dan daha düşük zam yapıldığı iddialar gerçek dışı

Son dakika haberleri...Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan emekli zammı ve EYT açıklaması geldi. SGK bazı medya kurumlarında yayımlanan emeklilere yüzde 30'dan daha düşük zam yapıldığına dair iddialar için yalanlama geldi. SGK'dan yapılan açıklamada "Emeklilere yüzde 30'dan daha düşük zam yapıldığına dair iddialar gerçeği yansıtmamaktadır" denildi. SGK, EYT kapsamındaki sigortalılar için farklı bir aylık hesabı yapılmayacağının altını çizdi ve hem TÜFE hem de refah payı dikkate alınarak aylıkların ödeneceğini bildirdi.

Son dakika: SGK’dan EYT ve emekli zammı açıklaması: Yüzde 30’dan daha düşük zam yapıldığı iddialar gerçek dışı

Son dakika haberleri...Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 2023 yılı öncesinden bağlanan aylıklar dahil olmak üzere 2023 yılı talepte bulunan emeklilerin aylıklarının da yüzde 30 oranında artırıldığını bildirdi. SGK'den yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında emeklilere yüzde 30 oranından daha düşük zam yapıldığına yönelik haberler çıktığı belirtildi.

Sigortalıların aylıklarının, hizmetin geçtiği dönemlerde geçerli olan aylık bağlama sistemlerinde belirlenen kurallar çerçevesinde ve aylık talep yılı esas alınarak hesaplandığı vurgulanan açıklamada, "Sigortalının gün ve kazançlarında bir değişiklik olmasa da her yılın TÜFE, gelişme hızı, aylık artışı verileri farklı olduğundan talep yılına göre aylık miktarı değişebilmektedir." bilgisine yer verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2023 yılı öncesinden bağlanan aylıklar dahil olmak üzere 2023 yılı talepte bulunanların aylıkları da yüzde 30 oranında artırılmıştır. Aylık hesaplama sisteminde bir değişiklik yapılmamış, mevcut yasal düzenlemelerde yer alan kurallar çerçevesinde aylıklar hesaplanmaktadır. Ayrıca, EYT kapsamındaki sigortalılar için farklı bir aylık hesabı yapılmayacak hem TÜFE hem de refah payı dikkate alınarak aylıklar ödenecektir.

Yapılan son düzenleme ile en düşük aylık miktarı dosya bazında 5 bin 500 TL'ye yükseltilmiş olduğundan 5 bin 500 TL'nin altında emekli aylığı ödendiğine yönelik haberler gerçeği yansıtmamaktadır."

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Son dakika: SGK'dan EYT ve emekli zammı açıklaması: Yüzde 30'dan daha düşük zam yapıldığı iddialar gerçek dışı
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