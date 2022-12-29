Giriş Tarihi: 29.12.2022 14:01Son Güncelleme: 29.12.2022 14:06
SON DAKİKA: SGK'dan EYT ve emekli maaşı açıklaması!
Son dakika haberi...SGK'dan EYT açıklaması geldi. Şubeler önünde uzun kuyruklar oluşması sonrası SGK, "Düzenleme henüz yasalaşmadı. Yürürlüğe girmeden aylık bağlanamaz. EYT yasalaşınca talep edildiğinde aylık bağlanacak" dedi.
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Son dakika haberi...SGK'dan EYT açıklaması geldi. Şubeler önünde uzun kuyruklar oluşması sonrası SGK, "Düzenleme henüz yasalaşmadı. Yürürlüğe girmeden aylık bağlanamaz. EYT yasalaşınca talep edildiğinde aylık bağlanacak" dedi.