SON DAKİKA: Soğuk hava dalgası İstanbul’a geliyor! Sıcaklıklar bir anda 18 derce düşecek! Deprem bölgesine sel uyarısı

İstanbul, bahardan kalma günler yaşarken 29 Mart Çarşamba günü çok sert bir sıcaklık düşüşü ile karşılaşacak. Kentte pazartesi günü 21 dereceye kadar yükselecek sıcaklık, yurda giriş yapacak soğuk hava dalgası ile 15-18 derece arasında düşecek.
DEPREM BÖLGESİNE KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Meteoroloji'den deprem bölgesine yönelik sarı ve turuncu kodlu yağış uyarısı geldi. Meteoroloji, Adıyaman, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Gaziantep, Malatya, Kahramanmaraş, Muş, Tunceli, Şanlıurfa ve Kilis'te kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu.
Meteoroloji'den yapılan açıklamada, bölgede beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Malatya ve Şanlıurfa'da kuvvetli (21-50 kg/m2), Adıyaman, Elazığ, Malatya'nın güneyi ve Şanlıurfa'nın kuzeyinde çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.
Açıklamada, pazar günü gece saatlerine kadar yer yer devam etmesi beklenen kuvvetli yağışların sebep olabileceği sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.
METEOROLOJİ'DEN SON TAHMİNLER
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri, Akdeniz'in iç bölgeleri, Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu bölgeleri sağanak yağışlı olacak.
Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kesimleri ise kar yağışlı olacak. Yağışların; Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Şanlıurfa çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz'in iç ve doğu kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor
Genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların; öğle saatlerinde Diyarbakır, akşam ve gece saatlerinde Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Şanlıurfa çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.
Hava sıcaklıklarının yurdun kuzey ve iç kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 2-4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.
Rüzgarın yurdun batısında kuzeyli, doğusunda güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Yağışların; öğle saatlerinde Diyarbakır, akşam ve gece saatlerinde Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Şanlıurfa çevrelerinde yerel kuvvetli olması (21-50 kg/m2) beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
SOĞUK HAVA DALGASI İSTANBUL'A GELİYOR
Sosyal medyada hava tahmin raporları yayınlayan Hava Forum hesabı, yeni bir harita paylaştı. Haritada, soğuk hava dalgasının Türkiye'ye giriş yapacağı görülüyor.
Yapılan değerlendirmede, "Yeni haftada maalesef kendine dikkat etmeyen birçok kişi hasta olacak. Örneğin İstanbul'da pazartesi 21 dereceye kadar çıkacak sıcaklık çarşamba gündüz 5-6 gece ise 2-3 dereceye kadar inecek. Aradaki fark neredeyse 20 derece! Tam hastalık havası... Sıcaklıkları 15-18 derece birden düşürme gücüne sahip bir soğuk hava dalgası ile karşı karşıyayız. Muhtemel rotası Türkiye. Bu soğuk hava dalgası gelirse 29 Mart Çarşamba günü gelecek, gelişmeleri takip ediyoruz. Tehlikeli bir soğuk hava dalgası, zirai don yapar." denildi.