Son dakika: Sözleşmelilere kadro müjdesi! Bakan Bilgin duyurdu: Tarih belli oldu

Pandemi döneminde yaşanan Kısa Çalışma Ödeneği ile emekliliği ertelenenlerin durumunun sorulması üzerine Bakan Bilgin, "Çalıştığımız EYT içinde onlar da var. Ya oradan çözeceğiz onu ya da başka bir şey bulacağız" cevabını verdi. EYT konusunda, "Bir torba yasa olur mu" sorusu üzerine Bakan Bilgi, "Torba yasa olması şart değil. Meclis nasıl takdir ederse o. Biz çalışmalarımızı tamamlarız meclis nasıl takdir ederse o şekilde gerçekleşir" açıklamasında bulundu.

Bakan Bilgin, çalışma çerçevesinde kamuya geçişi sağlanacak sözleşmeli çalışan sayısının ise 200 binin üzerinde olduğunu kaydetti.