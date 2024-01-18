SON DAKİKA: SSK ve Bağ-Kur emeklisine ek zam Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında sağlanacak yüzde 5 oranındaki ilave artış ile en düşük emekli aylığının 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıkarılmasına ilişkin düzenlemeler AK Parti'nin verdiği önergelerle istihdam paketine eklendi. İşçi, esnaf, çiftçi emeklilerine ilave zam gelecek hafta itibari ile hesaplara geçecek.

Meclis Plan Bütçe Komisyonunda kabul edilen önergelerle yüzde 37.5 olan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarında yüzde 5 oranında ilave artış yapıldı. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ilk 6 ay için yüzde 42.6 zam yapılacak. En düşük emekli aylığı ise 10 bin lira oldu.

Komisyonda kabul edilen yasa teklifinin gelecek hafta Meclis Genel Kurulu'nda görüşülerek kanunlaştırılması planlanıyor. Yasal düzenlemeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladıktan sonra 26 Ocak Cuma gününe kadar yasalaşarak Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.

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