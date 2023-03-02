SON DAKİKA: Şubat ayı ihracatı 18,6 milyar dolar

Son dakika haberleri...Şubat ayı ihracatı geçtiğimiz yılın aynı ayına göre %6,4 azalışla 18,6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Gümrük kapıları verilerine göre bu iller arasında özellikle Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da deprem sonrasında ihracatta önemli ölçüde gerileme yaşandı.

Şubat ayında ihracat aylık dönemde 18,6 milyar dolar olurken, yıllık dönemde 254,8 milyar dolar oldu.

Geçen yılın aynı dönemine göre dış talebin nispeten zayıf seyri ve avro-dolar paritesinin düşük gerçekleşmesi de ihracatı aşağı yönlü etkilenirken, parite sebebi ile ihracat 2023 yılı Şubat ayında 529,2 milyon dolar daha az gerçekleşti.

Şubat ayı ithalatı 30,8 milyar dolar olurken bu rakamın %22'si enerji ithalatı kaynaklı oldu. İthalattaki artışın önemli bir oranı işlenmemiş altın ithalatı kaynaklıydı. İşlenmemiş altın ithalatı 3,7 milyar dolar artarak (%858,7 artış) 4,1 milyar dolar olarak gerçekleşti.

2023 Şubat ayında ithalattaki artışta öne çıkan ürün grupları otomotiv ithalatı yarı iletken krizin aşılmasından dolayı 2,1 milyar dolar (%81 artışla), makine ithalatı 2,9 milyar dolar (%22,2 artış), elektrikli makineler ithalatı 2,1 milyar dolar (%40,5 artış) olarak gerçekleşti.

2021 yılı itibarıyla depremden etkilenen 11 ilin Türkiye GSYİH'si içindeki payı %9,8'dir.

Ayrıntılar geliyor...