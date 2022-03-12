Son dakika: Tarım Bakanı Vahit Kirişçi’den flaş çıkış: Bunlar stratejik ürünler...

Kirişci, 150 bine yakın çalışanıyla Tarım ve Orman Bakanlığının ülkede dokunmadığı bir kesim olmadığını dile getirdi. Üretici ve çiftçilerin baş tacı olduğunu vurgulayan Kirişci, şöyle konuştu:

"Bunlar bitkisel ve hayvansal üretim alanındaki faaliyetleriyle 85 milyonumuzun beslenmesi, giyinmesi ve barınması için gerekli olan temel ihtiyaçları karşılarken aynı zamanda bu ülkede bulunan 5 milyon mülteci sıfatlı yani dışarıdan gelen misafirleri de aynı zamanda doyurmakta. Pandemi nedeniyle belki bir miktar turist sayısında azalma olsa da pandemi öncesine 52 milyonun üstünde bir turisti, misafirlerimizi de doyuran yine bizim bu teri döken üreticilerimizdir. Bu üreticilerimizin ürettiklerini, katma değerli hale getiren gıda ve yem sanayicilerimizdir. Sulama tesisatlarını, sistemlerini üretenlerimizdir. Yetmedi bir de tıpkı bu yıl olduğu gibi geçmiş yıllarda da ihracatlarıyla ürünlerimizi ithal eden ülkeleri doyuran yine bizim bu üreticilerimizdir."