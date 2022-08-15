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Giriş Tarihi: 15.8.2022 07:58 Son Güncelleme: 15.8.2022 07:59

Son dakika: Tarım Kredi Kooperatifi Marketlerinde indirim başladı; Onlarca ürün ucuza alınacak

Son dakika: Tarım Kredi Kooperatifi Marketlerinde indirim başladı; Onlarca ürün ucuza alınacak

Son dakika haberler: Tarım Kredi marketlerinde 30’dan fazla üründe indirim uygulaması bugün başlıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, diğer zincir marketlere de “Takip edin” çağrısında bulundu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kooperatifler kar amaçlı değildir. Fiyatları düşürün" talimatı ile başlayan hazırlıklar tamamlandı. Bugün indirimler başladı. Tarım Kredi Kooperatifi Marketlerinde hangi ürünler indirimli? İşte detaylar...

Son dakika haberler: Hükümetin dar gelirli kesimi korumak amacıyla gıda fiyatlarında gerçekleştirdiği indirim hamlelerine bugün yenisi ekliyor. Et ve Süt Kurumu'nun (ESK) 15 gün önce kuzu eti fiyatlarında gerçekleştirdiği yüzde 25 indirimin ardından bugün de Tarım Kredi marketlerinde 30'un üzerinde temel tüketim ürününde indirimli fiyat uygulamasına geçildi.

Peki Tarım Kredi Kooperatifi Marketlerinde fiyatlarında indirime gidilen ürünler hangileri? İşte detaylar;

ET SATIŞI DA OLACAK

Et ürünlerinde de ESK tarafından temin edilecek ürünler, kasap reyonu bulunan Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde ivedilikle, kasap reyonu bulunmayan marketlerde ise gerekli hazırlık çalışmalarının yapılmasının ardından paketli olarak en kısa sürede indirimli şekilde satışa sunulacak.

Et ürünlerinde uygulanacak indirimlerin duyurusu daha sonra yapılacak. Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, bin 400'e yakın hizmet noktasında üreticilerin ürünlerini tüketicilerle buluşturuyor.

DİĞER MARKETLER DE TAKİP ETMELİ

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, gıda enflasyonuyla mücadele kapsamında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde önemli bir adıma daha imza atıldığını belirterek, "Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde 15 Ağustos Pazartesi gününden itibaren 30'dan fazla temel tüketim maddesinde indirimli fiyat uygulamasına gidilecek" dedi.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Nebati, "Vatandaşımızdan yana attığımız bu önemli adımın, ülkemizde faaliyet gösteren diğer zincir marketler tarafından da takip edilerek fiyat etiketlerine olumlu yansımasını bekliyor, fiyat takip sistemimizle gelişmeleri izlemeyi sürdürüyoruz.

Küresel gıda fiyatlarının geçtiğimiz şubat ayında kırdığı rekorun ardından, düşüş trendine girerek nisan ayında yüzde 0.8, mayıs ayında 0.6, haziran ayında 2.3 ve temmuz ayındaysa yüzde 8.6 düşüş göstermesi söz konusu olmuştur.

Gıda sektörümüzün tüm aktörlerinin, son dönemde kaydedilen bu olumlu gelişmeleri de dikkate alarak 'Birlikten Berekete' anlayışımızla hareket edeceklerine inanıyoruz. Vatandaşlarımızı gıda enflasyonuna karşı korumakta kararlıyız" dedi.

TARIM KREDİ MARKETLERİNDE HANGİ ÜRÜNLER İNDİRİMLİ?

Söz konusu marketlerde fiyatlarında indirime gidilen ürünler şöyle;

Makarna, un, salça, pirinç, bulgur, mercimek, nohut, fasulye, şeker,

Ayçiçek yağı, zeytin yağı, tavuk ürünleri, tam yağlı süt, yarım yağlı süt,

Yumurta, peynir, tereyağı, bal, zeytin, çay, Türk kahvesi, patates,

kuru soğan, karpuz, kavun, çamaşır deterjanı, bulaşık deterjanı, çamaşır suyu, sıvı sabun, peçete, rulo havlu, kolonya, bebek bezi fiyatlarında indirime gidilecek.

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Son dakika: Tarım Kredi Kooperatifi Marketlerinde indirim başladı; Onlarca ürün ucuza alınacak
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