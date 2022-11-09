SON DAKİKA: Ucuz gıda bakkala geliyor! KOOP Market dönemi başlıyor: Tarım Kredi ile aynı fiyattan satılacak!

Son dakika haberi...Tarım Kredi Kooperatifi ürünleri bakkallarda da satılabilecek. Anlaşma sağlandı. Temel gıda ürünleri başta olmak üzerer toplamda 132 ürünün satılacağı ifade edildi.
SON DAKİKA HABERİ | UCUZ GIDA BAKKALA GELİYOR: İMZALAR ATILDI
KOOP Bakkal dönemi başlıyor. Un, şeker yağ gibi temel gıda ürünleri başta olmak üzere 132 ürün artık Tarım Kredi Marketleri'ndeki aynı fiyattan bakkalarda da satılacak.
SON DAKİKA: Ucuz gıda bakkala geliyor! KOOP Market dönemi başlıyor: Tarım Kredi ürünleri aynı fiyattan satılacak!
Özellikle bakkalların kredi başvuruları ile ilgili maddeler toplantının konusuydu. İlk aşamada bakkallardan yoğun bir talep geldiği ifade edildi.
Peki hangi bakkalar başvurabilecek?
300 BİN TL LİMİTLİ 'PARAF BAKKAL' KREDİ KARTI
Halbank ile ortak bir anlaşma imzalandı. Bakkallar bu konuda kredi konusuda da büyük destek alacak. Bakkallar yapılan anlaşmaya göre 300 bin TL limitli 'Paraf Bakkal' kredi kartı kullanabilecek.
BAŞVURULAR ELEKTRONİK ORTAMDA TARIM KREDİ'YE YAPILACAK
Proje ile ilgili proje ve lojistik konusunda sorun olmayan illerde başlayacağı bildirildi. Bakkallar başvurularını Tarım Kredi Kooperatifi internet sitesinden yapabilecek.