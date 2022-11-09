SON DAKİKA: Ucuz gıda bakkala geliyor! KOOP Market dönemi başlıyor: Tarım Kredi ile aynı fiyattan satılacak!

SON DAKİKA HABERİ | UCUZ GIDA BAKKALA GELİYOR: İMZALAR ATILDI

KOOP Bakkal dönemi başlıyor. Un, şeker yağ gibi temel gıda ürünleri başta olmak üzere 132 ürün artık Tarım Kredi Marketleri'ndeki aynı fiyattan bakkalarda da satılacak.

SON DAKİKA: Ucuz gıda bakkala geliyor! KOOP Market dönemi başlıyor: Tarım Kredi ürünleri aynı fiyattan satılacak!

Özellikle bakkalların kredi başvuruları ile ilgili maddeler toplantının konusuydu. İlk aşamada bakkallardan yoğun bir talep geldiği ifade edildi.

Peki hangi bakkalar başvurabilecek?