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Giriş Tarihi: 23.3.2022 12:52 Son Güncelleme: 23.3.2022 13:37

Son dakika! Tarım ve Orman Bakanlığı: Kırmızı et düzenlemesi piyasayı etkilememektedir

Son dakika! Tarım ve Orman Bakanlığı: Kırmızı et düzenlemesi piyasayı etkilememektedir

Son dakika bilgisine göre Tarım ve Orman Bakanlığı, Et ve Süt Kurumu'nun kırmızı et fiyatları ile ilgili açıklamada bulundu. Bakanlık açıklamasında "Et ve Süt Kurumu'nun Türkiye genelindeki 18 satış mağazasında, nihai tüketiciye satılan ürünlerin fiyatlarında düzenlemeye gitmesi, kırmızı et piyasasını etkilememektedir." denildi.

Son dakika haberleri... Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan kırmızı et fiyatlarıyla ilgili önemli bir açıklama geldi.

BAKANLIK: YÜZDE 1'İN ALTINDA

Tarım ve Orman Bakanlığı açıklamasında şu ifadeler kullanıldı: Et ve Süt Kurumu (ESK) satış mağazalarında yıllık kıyma ve kuşbaşı eti satışı 6 bin tondur. Bu rakam Türkiye kırmızı et satışının yüzde birinin altındadır.

"PİYASAYI ETKİLEMEMEKTEDİR"

Bu nedenle ESK'nın Türkiye genelindeki 18 satış mağazasında, nihai tüketiciye satılan ürünlerin fiyatlarında düzenlemeye gitmesi, kırmızı et piyasasını etkilememektedir.

Yeni fiyat düzenlemesinden sonra, ESK mağazalarında tüketiciye ulaştırılan ürünler piyasanın yüzde 15 altında satılmaktadır.



Böylece ESK kıymayı 83 TL'den, kuşbaşını 92 TL'den piyasa fiyatının altında satışa sunmaktadır.

Hükümetimiz ve Bakanlığımız üreticimizin ve tüketicimizin yanında olmaya ve her türlü desteği vermeye de devam edecektir.

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Son dakika! Tarım ve Orman Bakanlığı: Kırmızı et düzenlemesi piyasayı etkilememektedir
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