Son dakika! Tarım ve Orman Bakanlığı: Kırmızı et düzenlemesi piyasayı etkilememektedir

Son dakika haberleri... Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan kırmızı et fiyatlarıyla ilgili önemli bir açıklama geldi.

BAKANLIK: YÜZDE 1'İN ALTINDA

Tarım ve Orman Bakanlığı açıklamasında şu ifadeler kullanıldı: Et ve Süt Kurumu (ESK) satış mağazalarında yıllık kıyma ve kuşbaşı eti satışı 6 bin tondur. Bu rakam Türkiye kırmızı et satışının yüzde birinin altındadır.