Son dakika haberleri...Emekli ve memur Temmuz zammı için kısa bir süre kaldı. 4 Temmuz tarihinde TÜİK enflasyon rakamlarını açıklayacak. Bununla beraber emekli ve memur maaşları için zam oranı belli olacakken, enflayon oranının asgari ücret için de belirleyici olması bekleniyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla hareket hükümet, asgari ücret, emekli ve memur maaşları için 6 aylık enflasyon rakamlarını kıstas alan düzenlemeler üzerinde çalışıyor. Bununla beraber Ocak 2022'de olduğu gibi sosyal refah düzenlemesi ile de ek zamlar gündemde yer alıyor.
Enflasyon beklentilerine göre tüm zam oranı ve maaş hesaplamalarını yaptık:
İşte emekli ve memur Temmuz zam oranı ile birlikte tablo tablo tüm maaşlar...
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SON DAKİKA HABERİ | BAKAN NEBATİ'DEN TEMMUZ ZAMMI AÇIKLAMASI: YÜZDE 40 CİVARI ARTIŞ OLABİLİR
Asgari ücret, emekli ve memur zammı için artık son viraja girilirken Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebat Temmuz zammının Haziran enflasyon oranlarının açıklanmasıyla kesinleşeceğini belirterek, "Biz yaklaşık yüzde 40 oranında artış öngörmekteyiz. Bu kapsamda 2022 yılında memurlarımızın aylıklarında kümülatif artış yaklaşık yüzde 83'e ulaşacaktır" dedi.
Asgari ücrette artış olacak mı? 2022 Temmuz ayında Asgari ücret zammı ne kadar olacak? Kabine bugün toplanıyor! | Video
ASGARİ ÜCRET İÇİN 'ENFLASYON FARKI' ÖN PLANDA
Emekli ve memur Temmuz zammı için geri sayıma geçilirken, hükümetten gelen 'Enflasyon farkı' söylemleri dikkat çekti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Temmuz'da enflasyon farkı ile ücretlerde yeni düzenlemelerle bütün kesimlerin rahatlayacağını bildirdi. Bunun yanında Ocak ayında olduğu gibi maaş zamlarının yanında sosyal refah artışı adı altında yeni düzenlemeler için çalışmalar yürütülüyor.
TEMMUZ ZAMMI İÇİN PAROLA: VATANDAŞLAR ENFLASYONA EZDİRİLMEYECEK
Ocak ayında 'Vatandaşlar enflasyona ezdirilmeyecek' parolasıyla hareket eden hükümet Temmuz ayı zam döneminde de aynı parolayla hareket ediyor. Bu bağlamda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı emekliden memura, ücretliden işçiye her kesimin gelirini artıracak düzenlemeler üzerinde duruyor.
TEMMUZ'DA ENFLASYON FARKI, 2023'DE DAHA KAPSAMLI DÜZENLEMELER GELİYOR
Başkan Erdoğan, Temmuz ayında 'Enflasyon farkı' ile 2023 yılı başında da daha geniş kapsamlı düzenlemelerle vatandaşın alım gücünü artıracak adımlar atılacağını açıkladı.
OCAK 2022'DE EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI İÇİN SOSYAL REFAH DÜZENLEMESİ YAPILDI
Ocak 2022 sosyal refah düzenlemesi adı altında ek zamların yapılabilmesinin önü açılmıştı. Nitekim o dönemde memur ve memur emeklisi için yüzde 2,5 ek zam yapılmış, en düşük emekli maaşı 1.500 liradan 2.500 liraya çıkarılmıştı.
EMEKLİ VE MEMUR TEMMUZ ZAMMI İLE YENİ MAAŞLAR BELLİ OLACAK
SSK ve Bağ-Kur emeklisi ve memurların yeni maaşları Haziran ayı enflasyon rakamlarının Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından duyurulmasının ardından belli olacak.
EMEKLİYE ZAM MEMURA ENFLASYON FARKI
SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı yılın ilk 6 ayındaki enflasyon oranı kadar Temmuz zammı alacak. Bunun yanında memur maaşları ise 2022 yılının ilk 6 ayındaki enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile belirlenecek.
Memur ve memur emeklisi için Temmuz zammı döneminde yüzde 7 toplu sözleşme zammı belirlendi. Bu rakam Ocak ayında yüzde 7,5 olarak kayıtlara geçmişti.
TEMMUZ ZAMMI DÖNEMİNDE YÜZDE 3'LÜK EK ZAM
Temmuz zammı döneminde memur ve memur emeklisi için toplu sözleşme zammı ise yüzde 7 olarak belirlendi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bu dönemde de ek zam için çalışmalarını sürdürüyor.
BEKLENTİ GERÇEKLEŞİRSE TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI YÜZDE 10 OLACAK
Burada toplu sözleşme zam oranının 7'den yüzde 10'a tamamlanması masada yer alıyor. Eğer bu beklenti gerçekleşirse enflasyon farkı ile birlikte memurlar yüzde 10 zam alacaklar.
Asgari ücret, emekli ve memur maaşları başta olmak üzere Temmuz zammı Haziran ayı enflasyon oranı sonrasında belli olacak. Merkez Bankası'nın son enflasyon beklenti anketine göre Haziran ayında enflasyonun yüzde 3,77 olarak gerçekleşmesi bekleniyor.
TÜİK'in açıkladığı yüzde 35,64 5 aylık Mayıs ayı enflasyon oranı verisi ile Merkez Bankası'nın yüzde 3,77'lik enflasyon beklentisine göre; emekli ve memur zammı ile beraber ek zamlı tüm maaşları ve ödemeleri (65 yaş aylığı, evde bakım desteği, kronik hasta yardımı ve engelli aylığı dahil) tek tek hesapladık...
TABLO 1 - TEMMUZ ZAM ORANLARI
Temmuz zam oranı ne kadar olacak?
Yaptığımız hesaplamara göre zam oranları;
TABLO 2 - EN DÜŞÜK EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI HESABI
6 aylık enflasyon beklentilerine göre;
TABLO 3 - MEMUR TABAN MAAŞLARI
UNVAN - MEVCUT MAAŞ (TL) - 5 AYLIK YÜZDE 35,14 - 6 AYLIK YÜZDE 40,25 - EK ZAMLI YÜZDE 43,25
TABLO 4 - TÜM MEMUR MAAŞLARI
Temmuz zammı sonrası memur maaşları ne kadar kaç TL olacak?
UNVAN - MEVCUT - 5 AYLIK YÜZDE 35,14 - 6 AYLIK YÜZDE 40,25 - EK ZAMLI YÜZDE 43,25
GENEL MÜDÜR 1/4 - 21330 - 28825 - 29915 - 30555
ŞUBE MÜDÜRÜ (Lisans mezunu)1/4 - 11188 - 15119 - 15691 - 16027
MEMUR (Lisans mezunu)9/1 - 6854 - 9262 - 9613 - 9818
ÖĞRETMEN 1/4 - 8668 - 11714 - 12157 - 12417
KAYMAKAM 1. SINIF 1/4 - 19510 - 26366 - 27363 - 27948
BAŞKOMİSER 3/1 - 11162 - 15084 - 15655 - 15990
POLİS MEMURU 8/1 - 9706 - 13117 - 13613 - 13904
UZ. DOKTOR 1/4 - 13312 - 17990 - 18670 - 19069
HEMŞİRE (Lisans mezunu)5/1 - 8351 - 11286 - 11712 - 11963
MÜHENDİS 1/4 - 11440 - 15460 - 16045 - 16388
TEKNİSYEN (Lise mezunu) 11/1 - 7132 - 9638 - 10003 - 10217
PROFESÖR 1/4 - 18369 - 24824 - 25763 - 26314
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1 - 10809 - 14607 - 15160 - 15484
VAİZ 1/4 - 9003 - 12167 - 12627 - 12897
AVUKAT 1/4 - 10934 - 14776 - 15335 - 15663
*Aile yardımı dahil (Çalışmayan eş ve 0-6 yaş arası 2 çocuk)
*Rakamlar Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı ücretlerden hesaplanmıştır.
TABLO 5 - MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?
UNVAN - MEVCUT - 5 AYLIK YÜZDE 35,14 - 6 AYLIK YÜZDE 40,25 - EK ZAMLI YÜZDE 43,25
Müşteşar (1/1) - 15459 - 20891 - 21681 - 22145
Genel Müdür (1/1) - 13664 - 18466 - 19164 - 19574
Şube Müdürü (Lisans - 1/4) - 5243 - 7085 - 7353 - 7511
Memur (Lisans - 1/4) - 5130 - 6933 - 7195 - 7349
Kaymakam 1. Sınıf (1/4) - 8956 - 12103 - 12561 - 12829
Polis memuru (8/1) - 5456 - 7373 - 7652 - 7816
Hemşire (Lisans - 1/4) - 5128 - 6930 - 7192 - 7346
Mühendis (1/4) - 6433 - 8694 - 9022 - 9215
Teknisyen (Lise-1/4) - 4477 - 6050 - 6279 - 6413
Profesör (1/4) - 12238 - 16538 - 17164 - 17531
İmam-hatip - 5275 - 7129 - 7398 - 7556
Avukat (1/4) - 5275 - 7129 - 7398 - 7556
TABLO 6 - SOSYAL YARDIM ÖDEMLERİ NE KADAR OLACAK?
Temmuz ayında memur maaşları için belirlenecek zam oranı aynı zamanda sosyal yardımları ve kıdem tazminatı tavanını da yükseltecek. İşte 6 aylık enflasyon beklentileri göre yeni 65 yaş aylığı, evde bakım desteği, kronik hasta yardımı ve engelli aylığı hesabı:
ÖDEME TÜRÜ - MEVCUT - 5 AYLIK YÜZDE 35,14 - 6 AYLIK YÜZDE 40,25 - EK ZAMLI YÜZDE 43,25
65 yaş aylığı - 1085 - 1466 - 1521 - 1554
Evde bakım desteği - 2354 - 3182 - 3302 - 3373
Kronik hastalık yardımı - 2354 - 3182 - 3302 - 3373
Engelli aylığı (%40-69) - 866 - 1170 - 1214 - 1240
Engelli aylığı (%70 ve üstü) - 1299 - 1755 - 1821 - 1860
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN MASADA 3 FORMÜL YER ALIYOR
Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal refah düzenlemesi ile en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşının Ocak 2022'de 1.000 TL artışla 1.500'den 2.500 TL'ye yükseldiğini açıklamıştı. Temmuz döneminde de benzer bir durum söz konusu olabilir. İşte en düşük emekli maaşı için masada yer alan 3 formül:
NOT: Ancak hiçbir şekilde enflasyon oranının altında bir artış yapılmayacak.
ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK? ENFLASYON FARKI ÜZERİNDE ÇALIŞILIYOR
Gündemde yer alan en önemli asgari ücrete ek zam hesabı 'Enflasyon farkı formülü olarak öne çıkıyor. Eğer asgari ücret için enflasyon farkı devreye girerse asgari ücret 2022 ne kadar olacak? İşte milyonların en çok merak ettiği o hesap:
Mevcut durumda net asgari ücret 4.253,40 TL olarak uygulanıyor. Eğer beklenen yüzde 40,75 oranında 6 aylık enflasyon oranı gerçekleşirse;
TABLO 7 - ASGARİ ÜCRET HESABI
6 AYLIK ENFLASYON BEKLENTİSİNE GÖRE HESAPLANAN NET ASGARİ ÜCRET
ASGARİ ÜCRET 7.043,13
SGK PRİMİ %14 986
İŞSİZLİK SİG. PRİMİ %1 70,43
KESİNTİLER TOPLAMI 1.056,43
NET ASGARİ ÜCRET 5.986,66
Bu beklenti gerçekleşirse hesaplanan rakamlara göre asgari ücret Temmuz zammı ile birlikte 5.986,66 TL olacak. Ancak Temmuz zammı gerçekleşirse; Aralık ayındaki Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında artık 2022 yılının ikinci yarısındaki enflasyon oranı yani, Temmuz-Aralık ayları arasındaki enflasyon rakamları Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun masasında önemli bir belirteç olacak.
ASGARİ ÜCRET İLE TÜM GELİRLER ARTACAK
Öte yandan asgari ücret, emekli ve memur Temmuz zammı birlikte çalışma ve sosyal güvenlik hayatında birçok maaş ve ödeme başta olmak üzere tüm gelirler artacak.
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