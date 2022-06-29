Son dakika haberleri...Emekli ve memur Temmuz zammı 4 Temmuz tarihinde belli olacak. TÜİK bu tarihte saatler 10:00'u gösterdiğinde enflasyon oranı için duyuruda bulunacak. Bununla beraber emekli ve memur maaşları için zam oranı belli olacakken, enflasyon rakamlarının asgari ücret için de belirleyici olması bekleniyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla hareket hükümet, asgari ücret, emekli ve memur maaşları için 6 aylık enflasyon rakamlarını kıstas alan düzenlemeler üzerinde çalışıyor. Bununla beraber Ocak 2022'de olduğu gibi sosyal refah düzenlemesi ile de ek zamlar gündemde yer alıyor.

Enflasyon beklentilerine göre tüm zam oranı ve maaş hesaplamalarını yaptık:

6 aylık memur enflasyon farkı 6 aylık emekli ve memur zammı En düşük emekli ve memur maaşı hesabı Yeni SSK ve Bağ-Kur emeklisi maaşları 15 meslekte memur ve memur emeklisi maaşları ne kadar oldu? 65 yaş aylığı, evde bakım desteği, kronik hasta yardımı ve engelli aylığı hesabı Asgari ücret Temmuz zammı 'Enflasyon farkı'

İşte emekli ve memur Temmuz zam oranı ile birlikte tablo tablo tüm maaşlar...

NOT: Açıklanan verilerle beraber YENİ maaş hesapları, son dakika emekli ve memur haberleri için Sabah.com.tr'yi takipte kalın...