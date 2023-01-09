SON DAKİKA: THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat ’Kıstası buradan alın’ diyerek uyardı: Sizi suistimal etmelerine izin vermeyin

"EĞİTİM BİNASINA BASKIN YAPTIK"

Yaptığı denetimlerin ardından izlenimlerini anlatan Bolat, "Başka neler var, neler. Kimi ergenlikte antidepresan kullanmış, e-nabıza isyan ediyor. Kimi bel fıtığını gizlemeye çalışıyor. Tüm bu kısıtlar ilanlarımızda açıkça yazıyor arkadaşlar. Yani kurallar baştan belli. Sağlıkları konusunda çok iddialı olarak itiraz eden 5-10 kişiyi yeni tahlilileriyle beraber bir kez daha tıbbi değerlendirmeye yolladım. Ama bugüne kadar olumluya dönen olmadı. Son olarak eğitime alınan adayları hem göreyim hem de eğitmenlerimize kolay gelsin demek istedim. Geçen Cuma kimseye haber vermeden yanıma kabin başkanımız Özlem Öncel'i de alarak eğitim binasına resmen 'baskın yaptık', ya da 'teftiş ettik' diyelim. 6 sınıfta yaklaşık 150 kadar adayı tek tek tanımaya çalıştım. Hepsi en az lisans mezunu. Havacılık bitirenler de var, İngilizce öğretmen olanlar da. Çince, Almanca ve Fransızca bitirenler de var, iktisat veya işletme bitirenler de. TGS'de çalışanlardan ve uçan şeflerden girenler de olmuş. Hepsi adına çok sevindim" diye konuştu.