SON DAKİKA: THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat ’Kıstası buradan alın’ diyerek uyardı: Sizi suistimal etmelerine izin vermeyin

THY kabin memuru alım süreçlerini denetleyen Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, konu ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.
"EŞİMİN YEĞENİ BİLE ELENDİ"
"Değerli arkadaşlar, özellikle kabin süreçlerimize giren aday arkadaşlar, bu notlarım size" başlıklı bir paylaşım yapan Bolat, şunları kaydetti:
"Öncelikle, 'benim kitabımı okuyun', 'benim seminerime girin' ya da 'şunu yaparsanız işiniz garanti' vs yolu ile sizlerin azminizi suistimal edenlere fırsat vermeyin. Arkadaşlar, benim eşimin yeğeni elendi İngilizceden. Buradan kıstas alabilirsiniz. O kadar çok söylentiler ortada dolaşıyor ki, ben bile şaşırdım. Hele bir tane aday 165 cm olduğunu ama boy kilo değerlendirmesinde, özellikle 159 cm çıkarmak için çenesine bastırıldığını iddia etti. Bir dostumu da araya sokarak devreye girmemi rica ettiler.
Ben de girdim. Bu hanım kızı şirkete davet ettik. Başhekimiz Deniz Bey de bize çelik inşaat metresi getirdi. Ayakkabılar çıkarıldı, aday dimdik duvara dayandırıldı ve bir kitabı tam duvara hizalayarak kafasının üzerine tam sıfıra indirdik. Ve kalem ile kitabın ucunu duvara işaretledik. Deniz aşağıda metrenin ucunu tuttu ve ölçtük. Kaç çıktı dersiniz? 159 cm. 'Bak bu senin boy ölçün' dedim. Okur musun, kaç cm. Bu seferde kızımız ama 1 cm ile elenir mi dedi. Evet, eledik."
"EĞİTİM BİNASINA BASKIN YAPTIK"
Yaptığı denetimlerin ardından izlenimlerini anlatan Bolat, "Başka neler var, neler. Kimi ergenlikte antidepresan kullanmış, e-nabıza isyan ediyor. Kimi bel fıtığını gizlemeye çalışıyor. Tüm bu kısıtlar ilanlarımızda açıkça yazıyor arkadaşlar. Yani kurallar baştan belli. Sağlıkları konusunda çok iddialı olarak itiraz eden 5-10 kişiyi yeni tahlilileriyle beraber bir kez daha tıbbi değerlendirmeye yolladım. Ama bugüne kadar olumluya dönen olmadı. Son olarak eğitime alınan adayları hem göreyim hem de eğitmenlerimize kolay gelsin demek istedim. Geçen Cuma kimseye haber vermeden yanıma kabin başkanımız Özlem Öncel'i de alarak eğitim binasına resmen 'baskın yaptık', ya da 'teftiş ettik' diyelim. 6 sınıfta yaklaşık 150 kadar adayı tek tek tanımaya çalıştım. Hepsi en az lisans mezunu. Havacılık bitirenler de var, İngilizce öğretmen olanlar da. Çince, Almanca ve Fransızca bitirenler de var, iktisat veya işletme bitirenler de. TGS'de çalışanlardan ve uçan şeflerden girenler de olmuş. Hepsi adına çok sevindim" diye konuştu.