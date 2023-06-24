SON DAKİKA: Ticaret Bakanı Bolat rakamlarla açıkladı: İhracatta tarihi rekor

İHRACATTA TARİHİ REKOR

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Twitter hesabından yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İhracatımız 23 Haziran 2023 tarihinde günlük tarihi rekor ile 2 milyar 121 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Günlük ihracatta 2 milyar dolar eşiği aşılmış oldu.

(Günlük ihracat değeri ile 1977 yılındaki yıllık ihracat (1 milyar 753 milyon dolar) ve 1999 yılındaki aylık ihracat değerleri (Ağustos: 1 milyar 940 milyon dolar) aşılmıştır.)