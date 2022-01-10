SON DAKİKA: Ticaret Bakanı Mehmet Muş duyurdu: 2021 yılında 10,8 ton uyuşturucu madde ele geçirildi

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 2021 yılında Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından 10,8 ton uyuşturucu madde ele geçirildiğini duyurdu.

"7 MİLYAR 749 MİLYON TL DEĞERİNDE KAÇAK EŞYA YAKALANDI"

Bakan Muş, "Yıl boyunca hız kesmeden devam eden çalışmalar sayesinde bir önceki yıla göre yüzde 76 artışla, 7 milyar 749 milyon TL değerinde kaçak eşya yakalamasına imza attık. Bu ele geçirdiğimiz kaçak eşyaların önemli bir bölümünü uyuşturucu maddeler oluşturmaktadır. 2021 yılında Gümrük muhafaza ekiplerimizce, saymış olduğum bu uyuşturucu türlerinde toplamda 10,8 ton uyuşturucu madde ele geçirilmiştir." dedi.