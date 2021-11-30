Son dakika: Ticaret Bakanı Mehmet Muş’tan büyüme açıklaması! Kritik ihracat detayı...

Türkiye, yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 7.4 büyüme kaydederek diğer ülkelerden pozitif ayrıştı. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, büyümeyi değerlendirdi. Muş, büyüme oranlarına ihracatın etkisini rakamlarla paylaştı.

BAKAN MEHMET MUŞ'TAN BÜYÜME AÇIKLAMASI

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

Türkiye, ihracatla büyümeye devam ediyor. Ekonomimiz 3. Çeyrekte %7,4 büyüdü. Net ihracatın büyümeye katkısı 6,8 puan oldu. Büyümemizin %92'si ihracat katkısıyla gerçekleşti. İhracat, büyümemizin itici gücü olmaya devam edecek.

TÜRKİYE BÜYÜME ODAKLI POLİTİKASINI SÜRDÜRÜYOR

Türkiye ihracat rakamlarında rekor üstüne rekor kırarken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin büyüme, istihdam ve kalkınma ekseninde bir politika sürdüreceğini ve bu konuda kararlı olduklarını bildirmişti.