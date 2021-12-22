SON DAKİKA: Ticaret Bakanı Mehmet Muş’tan gıda fiyatları açıklaması: Gevşeme bekliyoruz

Başkan Erdoğan'ın duyurduğu ekonomide 5'li önlem paketi doları doları tepetaklak etti. 18.30 TL'ye kadar yükselen dolar kuru, 12.50 TL seviyelerinin altına çekildi. Yüzde 30'un üzerindeki düşüş sonrası artan fiyatların da düşmesi bekleniyor. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, döviz kurundaki düşüşe bağlı olarak gıda fiyatlarında da gevşeme beklediklerini söyledi.

"GEVŞEME BEKLİYORUZ"

Muş, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Gıda fiyatlarında indirim yaşanıp yaşanmayacağına ilişkin soru üzerine Muş, "Döviz kurundaki düşüşe bağlı olarak biz de fiyatlarda bir gevşeme bekliyoruz." dedi.