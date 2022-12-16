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Giriş Tarihi: 16.12.2022 10:40 Son Güncelleme: 16.12.2022 11:03

SON DAKİKA: Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan ihracat mesajı: Geçen sene koyduğumuz hedefin altında kalmayacağız

Son dakika haberleri: Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Turkuvaz Medya Merkezi'nde düzenlenen İhracat Seferberliği Zirvesi'nde yaptığı açıklamada, "Yılın tamamlanmasına 15 gün kaldı, ihracatta geçen sene koyduğumuz hedefin altında kalmayacağız." dedi. Bakan Muş, stokçulukla mücadeleye ilişkin yaptığı açıklamada, "Stokçuluk yapanlar sonuçlarına katlanacak" dedi.

SABAH İNTERNET
SON DAKİKA: Ticaret Bakanı Mehmet Muş’tan ihracat mesajı: Geçen sene koyduğumuz hedefin altında kalmayacağız

Son dakika haberleri: Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Turkuvaz Medya Merkezi'nde düzenlenen İhracat Seferberliği Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu.

"HEDEFİMİZİN ALTINDA KALMAYACAĞIZ"

İhracat konusunda net mesajlar veren Bakan Muş, "Yılın tamamlanmasına 15 gün kaldı, ihracatta geçen sene koyduğumuz hedefin altında kalmayacağız." ifadesini kullandı.

"STOKÇULUK YAPANLAR SONUÇLARINA KATLANACAK"

Bakan Muş, stokçulukla mücadeleye ilişkin yaptığı açıklamada, "Stokçuluk yapanlar sonuçlarına katlanacak" dedi.

ENFLASYONLA MÜCADELE MESAJI

Enflasyonla mücadeleye ilişkin net mesajlar veren Bakan Muş, "Enflasyonda da düşüşü yakalayacağımız düşünüyorum. Bu bir süreç istiyor. Belirli bir periyot içerisinde normalleşmeye gitmiş olacağız." ifadelerini kullandı.

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SON DAKİKA: Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan ihracat mesajı: Geçen sene koyduğumuz hedefin altında kalmayacağız
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