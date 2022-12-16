SON DAKİKA: Ticaret Bakanı Mehmet Muş’tan ihracat mesajı: Geçen sene koyduğumuz hedefin altında kalmayacağız

ENFLASYONLA MÜCADELE MESAJI

Enflasyonla mücadeleye ilişkin net mesajlar veren Bakan Muş, "Enflasyonda da düşüşü yakalayacağımız düşünüyorum. Bu bir süreç istiyor. Belirli bir periyot içerisinde normalleşmeye gitmiş olacağız." ifadelerini kullandı.