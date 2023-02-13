SON DAKİKA: Ticaret Bakanlığı deprem fırsatçılarına cezayı kesti!

TİCARET BAKANLIĞI DEPREM FIRSATÇILARINA CEZAYI KESTİ

Ticaret Bakanlığı Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle fahiş fiyat artışı ve stokçuluk uygulamalarını engellemek amacıyla tedbirleri ve ceza sistemini devreye soktu. Bakanlık, "Deprem bölgelerine yardım götürmeye çalışanlara fahiş fiyatla çorba satışı yaptığı iddia edilen dinlenme tesisi işletmesine toplam 1 milyon 860 bin TL idari para cezası uygulanmasına karar verildi" açıklamasını yaptı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Ülkemizde yaşanan büyük depremin ardından, deprem bölgelerine yardım götüren ya da deprem bölgesinden yurdumuzun diğer bölgelerine gitmeye çalışan vatandaşlarımıza bir yol üzeri dinlenme tesisi işletmesinin fahiş fiyatla çorba satışı yaptığına dair sosyal medyada görüntüler yer almıştır. Ayrıca bu işletmeyle ilgili Bakanlığımıza çok sayıda şikayet başvuruları ulaşmıştır.