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Giriş Tarihi: 9.3.2023 13:44 Son Güncelleme: 9.3.2023 13:58

SON DAKİKA: Ticaret Bakanlığı: Otomobil bayilerine cezalar kesildi

Son dakika haberi...Ticaret Bakanlığı, ikinci el otomobilde 6 ay 6 bin kilometre pazarlama ve satış kısıtlamasına aykırı faaliyette bulunan otomobil yetkili bayileri ile oto galerilerine uygulanan idari para cezasının 35 milyon 110 bin 527 liraya ulaştığını bildirdi.

AA
SON DAKİKA: Ticaret Bakanlığı: Otomobil bayilerine cezalar kesildi

Son dakika haberleri...Bakanlıktan yapılan açıklamada, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapan otomobil yetkili bayileriyle oto galeriler nezdinde kamuoyunda "6 ay 6 bin kilometre düzenlemesi" olarak bilinen pazarlama ve satış kısıtlaması kapsamında, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu daha önce 36 işletmeye, toplam 15 milyon 905 bin 127 lira idari para cezası uygulandığı anımsatıldı.

47 İŞLETME HAKKINDA 19 MİLYON 205 BİN 400 LİRA DAHA CEZA

Aynı düzenleme çerçevesinde 1-8 Mart döneminde yapılan denetimler sonucu da 47 işletme hakkında 19 milyon 205 bin 400 lira daha ceza verildi.

TOPLAMI 35 MİLYON 110 BİN 527 LİRAYA ULAŞTI

Böylece Bakanlıkça otomobil yetkili bayileriyle oto galerilerine uygulanan idari para cezası toplamı 35 milyon 110 bin 527 liraya ulaştı.

İKİNCİ EL TAŞITA ULAŞIMINI KOLAYLAŞTIRMAK İÇİN ADIMLAR

İşletmeler arasındaki rekabeti bozucu faaliyetleri engelleyerek piyasanın düzgün işlemesini sağlamak ve böylece tüketicilerin ikinci el taşıta ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla Bakanlık tarafından denetimlere devam edileceği duyuruldu.

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SON DAKİKA: Ticaret Bakanlığı: Otomobil bayilerine cezalar kesildi
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