SON DAKİKA: Ticaret Bakanlığı: Otomobil bayilerine cezalar kesildi

Son dakika haberleri...Bakanlıktan yapılan açıklamada, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapan otomobil yetkili bayileriyle oto galeriler nezdinde kamuoyunda "6 ay 6 bin kilometre düzenlemesi" olarak bilinen pazarlama ve satış kısıtlaması kapsamında, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu daha önce 36 işletmeye, toplam 15 milyon 905 bin 127 lira idari para cezası uygulandığı anımsatıldı.