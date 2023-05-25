SON DAKİKA: Ticaret Bakanlığı açıkladı! Otomotiv bayilerine ceza yağdı





"Denetimler sonucunda, Ankara'da bir yetkili bayi tarafından taşıtın liste fiyatı üzerinde elden ödeme talep edildiği, Bursa'da bir yetkili bayi ile Adana'da bir yetkili bayinin iki ayrı şubesi tarafından müşterilerin aksesuar alınmaya zorlandığı tespit edilmiştir. Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nun kararı doğrultusunda bu bayilere üst sınırdan 4 milyon 458 bin 600 TL olmak üzere toplam 17 milyon 834 bin 400 TL idari para cezası uygulanmıştır. Bununla birlikte, söz konusu yetkili bayilerin ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgeleri iptal edilecek ve bu işletmelerin bir yıl süreyle ikinci el taşıt ticaretiyle iştigal etmeleri engellenecektir. Bakanlığımızca konuya ilişkin denetimler aralıksız sürdürülmekte olup mevzuata aykırı faaliyetlerin tespit edilmesi halinde kabahatli işletmeler hakkında üst sınırdan idari para cezası uygulanmaya devam edilecektir."