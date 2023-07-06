SON DAKİKA | Ticaret Bakanlığından 2. el araç satışlarıyla ilgili önemli uyarı: Para cezası uygulanacak

Son dakika haberi: 2. el araç fiyatlarının satışlarına yönelik yeni düzenleme sonrası fırsatçılar ilanlarda hileli yöntemlere başvurdu. Bakanlık, sıfır atılarak verilen otomobil ilanlarıyla ilgili, "Bu ilanları verenler hakkında ilan başına 300 bin TL'ye kadar idari para cezası uygulanabilecektir." dedi.

Ticaret Bakanlığının yaptığı açıklama şu şekilde:

300 BİN TL'YE KADAR İDARİ PARA CEZASI

06.07.2023 Kamuoyunun malumları olduğu üzere, 06.07.2023 tarihinde İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte değişikliğe gidilerek, ikinci el motorlu kara taşıtlarının üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlanmasına 1 Ocak 2024 tarihine kadar kısıtlama getirilmiştir. Bu düzenlemeye aykırı her bir ilan, Bakanlığımızca ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti kabul edilecek ve bu ilanları verenler hakkında ilan başına 300 bin TL'ye kadar idari para cezası uygulanabilecektir.