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Giriş Tarihi: 17.2.2025 08:46 Son Güncelleme: 17.2.2025 09:16

SON DAKİKA! Ticaret Bakanlığı'ndan fahiş fiyata 144,5 milyon TL ceza

Son dakika haberi: Tüketicinin korunması mevzuatı kapsamında 2025 Ocak ayında 139,2 milyon TL, haksız ve fahiş fiyat denetimleri sonucunda da 144,5 milyon TL idari para cezası uygulandı.

DHA
SON DAKİKA! Ticaret Bakanlığı’ndan fahiş fiyata 144,5 milyon TL ceza

Son dakika haberi: Ticaret Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Tüketicinin Korunması Mevzuatı kapsamında 2025 yılı Ocak ayında 139,2 milyon TL idari para cezası, haksız ve fahiş fiyat denetimleri sonucunda da 144,5 milyon TL idari para cezası uygulandı.

2025 yılı Ocak ayında tüketicinin korunması amacıyla fiyat etiketi denetimleri kapsamında toplam 22,818 firma denetlendi. 7,367 firmayla toplam 55,6 milyon TL idari para cezası uygulandı

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SON DAKİKA! Ticaret Bakanlığı'ndan fahiş fiyata 144,5 milyon TL ceza
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