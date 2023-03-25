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Giriş Tarihi: 25.3.2023 12:32 Son Güncelleme: 25.3.2023 12:34

SON DAKİKA: Togg'dan yeni açıklama: Teslim edilecek araç sayısını artırdık...

Son dakika haberi...Togg, T10X adedini 12 binden 20 bine çıkardığını duyurarak çekiliş tarihini ileri aldı. Trumore uygulamasında heyecan devam ediyor. Ön sipariş için son gün 27 Mart.

SON DAKİKA: Togg’dan yeni açıklama: Teslim edilecek araç sayısını artırdık...

Son dakika haberleri...Togg, T10X adedini 12 binden 20 bine çıkardığını duyurarak çekiliş tarihini ileri aldı. Trumore uygulamasında heyecan devam ediyor. Ön sipariş için son gün 27 Mart.

Togg, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yoğun ilginiz için teşekkür ediyor çekilişle teslim edilecek T10X adedini 12 binden 20 bine çıkarıyoruz. Togg.com.tr ve Trumore uygulamasında heyecan devam ediyor. Ön sipariş için son gün 27 Mart. Çekiliş tarihi de bir gün ileri alınarak 29 Mart oldu."

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SON DAKİKA: Togg'dan yeni açıklama: Teslim edilecek araç sayısını artırdık...
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