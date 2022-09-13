Son dakika haberi... TOKİ başvuru 2022 şartları belirlenirken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan 250 bin sosyal konut ve 100 bin arsa satışı için dar gelirlinin merakla beklediği açıklamayı yaptı. Böylece "TOKİ başvuru şartları, sosyal konut ve arsa satışı ne zaman başlayacak" sorusu yanıt bulmuş oldu.
Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Sosyal Konut Projesi Tanıtım Töreni gerçekleşti. Başkan Erdoğan TOKİ sosyal konut projesi için uygulanacak daire fiyatları ve taksit ödemeleri hakkında detayları duyurdu. Öte yandan TOKİ başvuru ücreti de netleşti.
Başkan Erdoğan, Yüzyılın Konut Projesi'nde önemli açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan'ın öne çıkan açıklamaları şu şekilde:
Aziz milletim, değerli misafirler sizleri en kalbi duygularımla, hasretle muhabbetle selamlıyorum. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne milletin evine hoşgeldiniz.
Cumhuriyet tarihimizin en kapsamlı sosyal konut kampanyasının tanıtımı vesilesiyle bir aradayız. Vatandaşlara evlerin, arsaların iş yerlerinin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.
Halen 45 ilimizde 80 tarihi meydanımızı kültürel değerlerine uygun olarak yeniden ülkemize kazandırıyoruz. Geçtiğimiz 20 yılda 1 milyon 170 bin konut inşa ettik.
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Bilindiği gibi 2019 yılında önce 50 bin adetlik ardından 100 bin adetlik iki sosyal konut projesi başlatmıştık. Bu projelerle 81 ilimizin her köşesinden 2 milyonu aşkın vatandaşımzıın başvurması bizi daha büyük adımlara sevk etmiştir. Kampanyayı sürekli hale getirmeye karar verdik.
BAŞVURULAR YARIN BAŞLIYOR
Birazdan ana hatlarını milletimizle paylaşacağımız projenin başvuruları yarın başlıyor ve ekim ayının sonuna kadar sürecek. Bu kampanya sayısı ve kalitesi bakımından dünyadaki en büyük konut yatırımını ifade etmektedir. Sosyal konut projesini 2 yıl içinde tamamlamayı hedefliyoruz.
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5 YILDA 500 BİN SOSYAL KONUT
Hedefimiz 81 ilimizde ve tüm ilçelerimizde 2023-2028 arasını kapsayan 5 yıllık süreçte 500 bin sosyal konut, 250 bin konut amaçlı arsa, 50 bin iş yeri yaparak milletimizin istifadesine sunmaktır.
Böylece sosyal konut sayımızı 2 milyona çıkarmış olacağız. Projemizin ve bu kapsamda yapılacak konutlar ile iş yerlerinin isimlerini "İlk Evim ve "İlk İş yerim" olarak belirledik.
Bu kampanya özel sektör yatırımlarında yol açacağı hareketlilikle değerlendirildiğinde ülkemizdeki konut sahibi sayısını artıracaktır. 2 yılda bitirerek hak sahiplerinin kullanımına sunmayı planlıyoruz. Projemizin bu ilk etabı dahil Cumhuriyet tarihimizin en kapsamlı konut projesidir.
500 bin konut hedef sayısı hane sayısı bakımından İstanbul'un dörtte birine, Ankara'nın yarısına, Kocaeli'nin tamamına eşitken, birçok ilimizin tamamına elşittir. 900 milyar liralık yatırım değeri demek.
Şehit yakınları ve gazilere ilk etabın yüzde 5'e karşılık gelen 12 bin 500 konut, emekli vatandaşlarımıza ise yüzde 20'ye denk gelen 50 bin konut ayırıyoruz.
Projemizdeki konutlarımızın yüzde 20'sine denk helen 50 bini ise gençlerimize tahsis ettik.
2+1 ve 3+1 KONUT FİYATLARI BELLİ OLDU
608 bin TL'ye sahip 2+1 fiyatlı konutlarımıza aylık 2 bin 280 TL taksitle 240 ay vadeyle sahip olunabilecek. 3+1 konut fiyatı 850 bin lira. 3 bin 187 TL taksitle 240 ay vadeyle sahip olunabilecek.
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Belirlenen toplam bedelin yüzde 10'u peşin alınacak.
192 bin 500 liradan başlayan toplam fiyat ve bin 604 liradan başlayan taksitlerin 120 ay vadeyle, faizsiz şekilde ödeneceği bir yöntemle vatandaşlarımıza satılacak.
TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ AÇIKLANDI
Öte yandan TOKİ başvuru ücreti de belli oldu. TOKİ Başkanı Ömer Bulut sosyal konut projesinde başvuru ücretinin 500 TL olduğunu ve yetkili bankaların Ziraat Bankası ve Halkbank olduğunu açıkladı.
İşyerlerini, 350 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 2 bin 633 TL'den başlayan taksitlerle, 120 ay vadeyle emekçi kardeşlerimize, genç girişimcilerimize sunacağız.
"TÜRKİYE'Yİ ÖRNEK BİR ÜLKE HALİNE GETİRMENİN GAYRETİ İÇERİSİNDEYİZ"
Türkiye'yi örnek bir ülke haline getirmenin gayreti içerisindeyiz. Depremden sonra hemen o bölgeyi nasıl değiştirdiğimizi konut teslim töreninde tüm İzmirlilere gösterdik. Malatya, Elazığ'da da gösterdik. Yangınlarda, Antalya, Muğla'da da gösterdik.
MUHALEFETE TEPKİ
Ey muhalefet biz göreve geldiğimizde sizin verdiğiniz burs neydi. Şimdi bu rakam 650-850 liralarda. Biz gençlerimizi sokakta bırakmadık. Biz gençlerimize hep güvendik, hep inandık ve güvendik.
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BAKAN KURUM'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Sosyal Konut Projesi Tanıtım Töreni, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un konuşmasıyla başladı. Bakan Kurum'un açıklamasından öne çıkanlar şöyle:
Bugün Elazığ, Malatya'da İzmir'de önce yaralaırnı saran, ardından da tarihin en büyük dönüşümlerine imza atan bir Türkiye var. Milletine sevdalı liderimizin önderliğinde 85 milyon vatandaşının her birini sarıp sarmalayan güçlü bir Türkiye var. Bu başarıları maalesef hazmedemeyenler var.
Onlar şerde biz hayırda yarışmaya devam ettik. 15 Temmuz'da onlar bu milletin bağımsızlığına kast etmiş, tankların önünden kaçarken biz bu millete 750 bininci yuvayı sunuyorduk.
Son nefesimize kadar kökleri 1000 yıl gerilere uzanan bir geleceğin inşası için her türlü seferberliği yapmaya, bu milletin hizmetkarı olmaya aşkla, kararlılıkla devam edeceğiz. Bu dev hamlenin hayata geçmesinde destekleriyle her zaman yanımızda olan Hazine ve Maliye Bakanlığımıza, TOKİ, tüm mesai arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum.
Yeni yuvalarımızın, bereketli dükkanlarımızın hayırlı olmasını diliyorum. Büyük Türkiye'nin mimarı Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum.
TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER? UCUZ ARSA SATIŞI VE SOSYAL KONUT PROJESİ BAŞLIYOR
TOKİ sosyal konut başvuru ve şartları belli oldu. Buna göre TOKİ aracılığıyla inşa edilecek konutlara;
TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ'NDE GENÇLER, EMEKLİLER, ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLER ÖNCELİKLİ OLACAK
Yeni sosyal konutlarda gençler, emekliler, şehit yakınları ve gaziler ile engellilere kontenjan ayrılacak. Genç kategorisine 1991 Eylül ayından sonra doğanlar müracaat edebilecek.
İSTANBUL İÇİN AYLIK 18 BİN LİRA YURT GENELİNDE İSE EN FAZLA 16 BİN LİRA ŞARTI
Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile bunların dul ve yetimleri hariç başvuruda bulunacaklarda, aylık hane halkı gelirinin İstanbul için en fazla net 18 bin lira, yurt genelinde ise en fazla 16 bin lira olması şartı aranacak.
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240 AYA KADAR TAKSİT İMKANI
Konutların aylık taksitleri asgari ücretlilerin ödeyebileceği tutarda olacak. Ödeme, toplam hane gelirinin yüzde 30'unu aşmayacak, 240 aya kadar vade imkanı getirilecek.
YEREL VE YATAY MİMARİ TERCİH EDİLECEK
TOKİ eliyle yürütülecek konut projesi 81 ilde hayata geçirilecek, en fazla konut, olası depremin en çok etkileyeceği İstanbul'da yapılacak.
Proje kapsamındaki konutlarda yerel ve yatay mimari tercih edilecek, konutlar beş katı geçmeyecek şekilde yapılacak. Çevre dostu yapı malzemelerinin kullanılacağı evler sıfır atığa, enerji verimliliğine ve yenilenebilir enerji sistemlerine uyumlu inşa edilecek.
ARSA KAMPANYASINA ARSASI OLAN BAŞVURAMAYACAK
Proje kapsamında satışa sunulacak 100 bin arsa, elektrik, su ve doğal gaz altyapıları tamamlanmış, imar planları bulunan ve inşaat yapmaya hazır şekilde teslim edilecek. Başvuru bedeli 500 lira olarak belirlenen kampanyadan faydalanmaya hak kazananlar bu arsalar üzerine kendi evlerini yapabilecek.
Başvuru şartlarını taşıyanlar arasında kura çekilecek.
Arsa satışı başvurularında şu şartlar aranacak:
İŞ YERLERİ İÇİN BAŞVURU BEDELİ 2 BİN LİRA OLACAK
TOKİ'nin yürüteceği proje kapsamında ilk olma özelliği taşıyan, "Küçük ve orta ölçekli sanayiciye yönelik 28 ilde oluşturulacak sanayi sitelerindeki 10 bin iş yeri" için başvuru bedeli 2 bin lira olarak belirlendi.
Projenin bu ayağına başvuruda bulunacaklardan, projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı veya o il sınırlarında faaliyette bulunan 18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşı olması şartı aranacak.
Başvuru yapacaklardan ayrıca ustalık, iş yeri açma, ilgili oda kayıt veya vergi mükellefi belgesi ile e-Ticaret yapıldığına dair belgeler istenecek.
Sanayi sitelerindeki iş yerleri için başvuru yapacakların, kendisinin, eşinin ve 18 yaşından küçük çocuklarının mülkiyetinde sanayi dükkanı olmaması da gerekecek.
OFİSLERİN DE DAİREYE DÖNÜŞMESİ GÜNDEMDE
İkinci adımda, Emlak Konut öncülüğünde, gayrimenkul firmalarıyla konut kampanyası yapılacak. İstanbul'da yaklaşık 1.5 milyon, ülke genelinde 4 milyon metrekare arz fazlası nedeniyle kiralanamayan ya da satılamayan ofis, konuta dönüştürülecek.