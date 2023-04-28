SON DAKİKA: TOKİ’den 50 bin konut kampanyası hakkında yeni açıklama

Son dakika haberleri...Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) resmi Twitter hesabı üzerinden, 50 Bin Konut Kampanyası hakkında yazılı bir açıklama yaptı. Başkanlık yaptığı yazılı açıklamada,Kayabaşı mevkisinde inşa edilecek 4.467 konut hakkında, "Söz konusu alanlarda yaşanan mülkiyet ve planlama sorunlarından dolayı yaşanan gecikmelerden kaynaklı maliyet artışları konut fiyatlarına yansıtmayacak ve henüz konut sözleşmesi imzalamamış vatandaşların mağdur edilmeyecektir" bilgisini verdi.

Bakanlığın yaptığı yazılı açıklamanın devamı şu şekilde: