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Giriş Tarihi: 28.4.2023 17:28

SON DAKİKA: TOKİ'den 50 bin konut kampanyası hakkında yeni açıklama

Son dakika haberi...Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı, ilave konut alanları belirlenmesi sırasında yaşanan mülkiyet ve planlama sorunlarından dolayı yaşanan gecikmelerden kaynaklı maliyet artışlarını konut fiyatlarına yansıtmayacaklarını ve henüz konut sözleşmesi imzalamamış vatandaşların mağdur edilmeyeceğini açıkladı.

SON DAKİKA: TOKİ’den 50 bin konut kampanyası hakkında yeni açıklama

Son dakika haberleri...Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) resmi Twitter hesabı üzerinden, 50 Bin Konut Kampanyası hakkında yazılı bir açıklama yaptı. Başkanlık yaptığı yazılı açıklamada,Kayabaşı mevkisinde inşa edilecek 4.467 konut hakkında, "Söz konusu alanlarda yaşanan mülkiyet ve planlama sorunlarından dolayı yaşanan gecikmelerden kaynaklı maliyet artışları konut fiyatlarına yansıtmayacak ve henüz konut sözleşmesi imzalamamış vatandaşların mağdur edilmeyecektir" bilgisini verdi.

Bakanlığın yaptığı yazılı açıklamanın devamı şu şekilde:

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SON DAKİKA: TOKİ'den 50 bin konut kampanyası hakkında yeni açıklama
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