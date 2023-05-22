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Giriş Tarihi: 22.5.2023 13:52 Son Güncelleme: 22.5.2023 13:55

SON DAKİKA: TOKİ'den indirim kampanyası açıklaması

Son dakika haberi...TOKİ'nin her yıl iki kere düzenlediği indirim kampanyasının 1. etabı sona erdi. Kampanyadan 27.012 konut ve iş yeri alıcısı yararlandı. 25.356 vatandaş borç bakiyesinin tamamını kapattı. 1.656 vatandaş da kısmı ödemesini yaptı.

SON DAKİKA: TOKİ’den indirim kampanyası açıklaması

Son dakika haberleri...TOKİ'den konut ve iş yeri sahibi olan vatandaşlardan kalan borçlarını peşin ödemek isteyenlere yüzde 25 indirim tanıyan kampanyaya 27.012 başvuru alındı. Böylece 25.356 vatandaşın borç bakiyesinin tamamı kapandı. 1.656 vatandaş da kısmi ödemesini yaptı.

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SON DAKİKA: TOKİ'den indirim kampanyası açıklaması
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