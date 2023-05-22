SON DAKİKA: TOKİ’den indirim kampanyası açıklaması

Son dakika haberleri...TOKİ'den konut ve iş yeri sahibi olan vatandaşlardan kalan borçlarını peşin ödemek isteyenlere yüzde 25 indirim tanıyan kampanyaya 27.012 başvuru alındı. Böylece 25.356 vatandaşın borç bakiyesinin tamamı kapandı. 1.656 vatandaş da kısmi ödemesini yaptı.