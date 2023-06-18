SON DAKİKA: TOKİ’den önemli duyuru: Gerçeği yansıtmamaktadır

Son dakika haberleri....TOKİ, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kamuoyunda yapılan bazı haberler için yazılı açıklama yaptı. Yaptığı açıklamada tüm yoğunluğun deprem bölgesine verildiğini belirten TOKİ, "Kamuoyuna verilen gerçek dışı bilgilerle hem kurumumuzu hem de yöneticilerimizi yıpratmayı hedefleyen, mesnetsiz iddia, itham ve iftira boyutundaki medyaya yansıyan haberler gerçeği yansıtmamaktadır" açıklamasında bulundu.

TOKİ yaptığı basın açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Toplu Konut İdaresi, dar ve orta gelirli vatandaşlarımızın sosyal konut ihtiyaçlarının karşılanması ile deprem bölgesindeki konutların bir an önce inşa edilmesi yönündeki çalışmalarını hızla sürdürmekte, konuta erişmekte zorluk çeken vatandaşlarımızı ev sahibi yapabilmek için azami gayret göstermektedir.

İstanbul ve Ankara başta olmak üzere 81 ilimizde sosyal konuttan kentsel dönüşüme, deprem konutlarından köy evlerine, okullardan öğrenci yurtlarına, stadyumlardan millet bahçelerine kadar son 20 yılda 1 milyon 270 bin konut ve 50 yıl kamunun ihtiyacını karşılayacak hizmet binaları yapılarak ülkemizin imar ve inşasına katkı sağlamıştır.

Toplu Konut İdaresi, 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraşlı depremler sonrasında tüm yoğunluğunu deprem bölgesine ve sosyal konut üretimine vermiş, kamu hizmet binalarından acil olmayanların (hükümet konağı vb.) iş programları revize edilmiştir.

Deprem bölgesi başta olmak üzere halen 888 şantiyesinde 223 bin konut ile İçişleri Bakanlığımız başta olmak üzere bakanlıklar ve kurumların ihtiyaç duyduğu hizmet binaları ve tesislerin yapımı protokoller çerçevesinde sürdürülmekte, bu yapılar belirlenen inşaat takvimi süresinde kurumlarımızın hizmetine sunulmaktadır.

Bu itibarla kamuoyuna verilen gerçek dışı bilgilerle hem kurumumuzu hem de yöneticilerimizi yıpratmayı hedefleyen, mesnetsiz iddia, itham ve iftira boyutundaki medyaya yansıyan haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyururuz."