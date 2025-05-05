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Giriş Tarihi: 5.5.2025 10:00 Son Güncelleme: 5.5.2025 10:19

SON DAKİKA! TÜİK, nisan ayı enflasyon rakamını açıkladı

Son dakika haberi: Türkiye İstatistik Kurumu nisan ayı enflasyon verisini açıkladı. Emekli ve memur maaşlarından Merkez Bankası faiz kararına kadar pek çok kalemi etkileyecek nisan ayı TÜFE'si aylık yüzde yüzde 3 olurken yıllıkta yüzde 37,86 şeklinde açıklandı.

SON DAKİKA! TÜİK, nisan ayı enflasyon rakamını açıkladı

Son dakika haberi: Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre ocak ayında enflasyon yüzde 5.03, şubat ayında 2.27, mart ayında 2.46 oldu. Piyasaların beklentisi nisan ayında enflasyon rakamlarının aylık olarak yüzde 3.07 gelmesi yönündeydi. TÜFE'deki değişim 2025 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %3,00 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %13,36 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %37,86 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %48,73 artış olarak gerçekleşti.

KONUT ENFLASYONU NE KADAR ARTTI

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %36,09 artış, ulaştırmada %22,76 artış ve konutta %74,07 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların yıllık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde %9,21, ulaştırmada %3,84 ve konutta %9,98 oldu.

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %2,01 artış, ulaştırmada %3,80 artış ve konutta %4,66 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde %0,51, ulaştırmada %0,57 ve konutta %0,74 oldu.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2025 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %3,10 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %12,71 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %36,81 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %47,82 artış olarak gerçekleşti.

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SON DAKİKA! TÜİK, nisan ayı enflasyon rakamını açıkladı
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