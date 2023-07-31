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Giriş Tarihi: 31.7.2023 10:27 Son Güncelleme: 31.7.2023 10:56

SON DAKİKA: Turizm gelirlerinde büyük artış! Şimdiden 22 milyar dolara dayandı

Son dakika haberi...Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy turizmde 2023 yılı ilk 6 ay verilerini paylaşıyor. Ersoy, "Yılın ilk altı ayında yabancı ziyaretçi sayısı 17,5 artışla 22 milyon 945 bin oldu. Gelirler yüzde 27'lik artışla 21,7 milyar dolara yükseldi." dedi.

SON DAKİKA: Turizm gelirlerinde büyük artış! Şimdiden 22 milyar dolara dayandı

Son dakika haberleri...Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yılın ilk 6 ayında yabancı ziyaretçi sayısının yüzde 17,5 arttığını açıkladı.

Ersoy, yılın ilk 6 aylık sonuçları ile ilgili düzenlediği basın toplantısında, ilk 6 ayda turizm gelirinin yüzde 27 artışla 21 milyar 734 milyon dolar olarak gerçekleştiğini söyledi.

Turizm gelirlerinde büyük artış! Şimdiden 22 milyar dolara dayandı | Video

Bakan Ersoy, kişi başına gecelik gelirin ilk 6 ayda yüzde 11 artışla 100 dolara ulaştığını ifade etti.

Ersoy, özellikle Rus vatandaşlarının yoğun konut alımları ve zaman zaman bu konutları sezonluk kiralamaları nedeniyle ortalama kalış sürelerinin azaldığına işaret etti.

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SON DAKİKA: Turizm gelirlerinde büyük artış! Şimdiden 22 milyar dolara dayandı
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