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Giriş Tarihi: 31.5.2023 10:03 Son Güncelleme: 31.5.2023 10:06

SON DAKİKA: Türkiye büyümede hız kesmiyor! Beklentileri aştı

Son dakika haberi...Türkiye 2023'ün ilk çeyreğinde yüzde 4 büyüyerek beklentileri aştı...

SON DAKİKA: Türkiye büyümede hız kesmiyor! Beklentileri aştı
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SON DAKİKA: Türkiye büyümede hız kesmiyor! Beklentileri aştı
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