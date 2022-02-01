Son dakika - Türkiye dünyanın üretim üssü olacak! TOGG gibi stratejik yatırımlar var...

Cumhurbaşkanlığı, Sanayi Bakanlığı ve AK Parti grubu, yeni ekonomik programın üretim ayağının daha da güçlendirilmesi, Türkiye'nin dünyanın en büyük üretim üslerinden biri haline gelmesi için önemli bir çalışma başlattı.

Önümüzdeki haftalarda Meclis'e sunulacak yasa teklifi ile halen Türkiye'de sayıları 22'yi bulan endüstri bölgeleri yeniden düzenlenirken teşvikler de arttırılacak. TOGG gibi strateji yatırımlar tek endüstri bölgesi sayılabilecek. Teklifte şu değişikliklerin yer alması bekleniyor: