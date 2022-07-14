Son dakika: Türkiye rekoru! 2 yılda 5.5 milyon kişiye istihdam





Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) Başekonomisti Robin Brooks, son 5 yılda Türkiye'nin değer gelişmekte olan ülkelerden farklı olarak ihracat hacimlerinde bir patlama yaşadığına dikkat çekerek, "Türkiye'nin küresel ekonomide başarılı olması için koşullar, en açık şekilde büyük ihracat rekabet gücü, çok fazla var. Tek gereken makro istikrar ve Türkiye patlama yapacak" dedi.