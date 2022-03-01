Son dakika: Türkiye zirvede! Son 10 yılın en hızlı büyümesi

Son dakika haberleri... Pandeminin etkili olduğu 2020'de büyüme performansı gösteren nadir ülkelerden olan Türkiye, 2021'de son 10 yılın rekorunu kırdı. Türkiye ekonomisi 2021'in son çeyreğinde yüzde 9.1, tamamında ise yüzde 11 büyüdü. Böylece yıllık bazda 2011'deki yüzde 11.2'lik büyümenin ardından en güçlü performans yakalandı. Ayrıca Türkiye salgının başından bu yana 6 çeyrek art arda kesintisiz büyümeyi başardı. 2020'de 716.9 milyar dolar olan gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) 2021'de 802.7 milyar dolara çıkarak, 4 yıl aradan sonra tekrar 800 milyar doları aştı. Kişi başı gelir de 8.600 dolardan 9 bin 539 dolara yükseldi. Kişi başı gelir 2018'den bu yana, toplam GSYH ise 2017'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.