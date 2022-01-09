Son dakika haberi… İçişleri Bakanlığı'nca duyurulan kimlik kartına e-İmza yüklenmesi işlemi yarın başlıyor. Bu uygulama ile Türkiye'de artık vatandaşlar yeni nesil kimlik kartını sürücü belgesi olarak kullanabilmesinin yanı sıra, e-İmza yüklemesi de yapabilecek.
SON DAKİKA HABERİ | E-İMZA UYGULAMASI İSTANBUL DAHİL 50 İLDE BAŞLIYOR
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık işleri Genel Müdürlüğü tarafından 21 Eylül 2020 tarihinde hayata geçirilen Hayat Kimliğinle Kolay projesinin ikinci adımını oluşturan T.C Kimlik kartına E-İmza yüklenmesi işlemine nüfusmatikler aracılığıyla Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzurum, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Van, Zonguldak olmak üzere toplam 50 ilde nüfus müdürlerinde yarın başlanacak.
TAPU MÜDÜRLÜKLERİ VE BANKALARDA E-İMZA YÜKLEMESİ YAPILABİLECEK
Kısa sürede ülke genelinde nüfus müdürlüklerinde, tapu müdürlüklerinde ve bankalarda e-İmza yüklenme işlemleri yapılabilecek.
YENİ UYGULAMA İLE KİMLİK KARTI SÜRÜCÜ BELGESİ OLARAK KULLANILABİLECEK
Uygulama ile vatandaşlar yeni nesil kimlik kartını sürücü belgesi olarak kullanabilmelerinin yanı sıra e-İmza olarak da kullanabilmesi imkanına kavuşacak.
TÜRKİYE'DE BİRÇOK ALANDA ZAMAN VE MALİYET TASARRUFU SAĞLANACAK
Günümüzde elektronik ortamın çok yoğun bir şekilde kullanılmaya başlanması ile birlikte bankacılık ve finans, noterlik, tapu ve kadastro, sağlık, gümrük, hukuk, sigortacılık gibi pek çok alanda e-İmza önemli bir yer tutuyor.
E-İMZA İLE İŞLEMLER ONLINE OLARAK HIZLI BİR ŞEKİLDE YAPILACAK
e-İmza uygulaması ile kamu ve özel sektördeki iş ve işlemlerin yürütülmesinde kırtasiyeciliğin azaltılması ve işlemlerin daha hızlı, hatasız, eksiksiz ve kaliteli bir şekilde gerçekleştirilmesi sayesinde işlem başına zaman ve maliyet tasarrufu sağlanacak. Ayrıca e-İmza ile işlemler hızlı bir şekilde online olarak yapılabilecek.
BANKACILIK VE E-DEVTLER UYGULAMALARINDA E-İMZA UYGULAMASINA GEÇİLDİ
Türkiye'de başta bankacılık ve E-Devlet uygulamaları olmak üzere birçok alanda elektronik imza uygulamasına geçildi.
E-İMZA GÜVENİLİRLİĞİ İLE DİKKAT ÇEKİYOR
e-İmza, ıslak imza gibi tek şekle sahip olmak yerine belirli karakterlerden, harflerden ya da sembollerden oluşan ve imzalayan tarafın kimliği ile örtüşen bir veri olması nedeniyle ıslak imzaya nazaran kimliklendirme işlemlerinde son derece güvenilir bir araç olma özelliğine sahip.