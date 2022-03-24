SON DAKİKA: TUSAŞ’tan Süpersonik SİHA hamlesi! Hava araçlarından fırlatılacak, en kritik görevi ise...

UZUN SÜREDİR ÜZERİNDE ÇALIŞILIYORDU

TUSAŞ, Süpersonik İHA üretimi için uzun süredir yoğun bir çalışma yürütüyordu. Çalışmalar olumlu sonuçlandı, TUSAŞ Süpersonik İHA üretimini tamamladı. 'Sınırları Aşmak' isimli kitapta TUSAŞ bu ürünün tanıtımını ilk kez yaptı.

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'SAHTE HEDEF' OLACAK

Süpersonik İHA ile ilgili detaylar da ortaya çıktı. Süpersonik SİHA, çok kritik görevler icra edecek. En önemli görevi ise hiç kuşkusuz 'Sahte Hedef' olması olacak.