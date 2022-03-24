SON DAKİKA: TUSAŞ’tan Süpersonik SİHA hamlesi! Hava araçlarından fırlatılacak, en kritik görevi ise...

TUSAŞ, savunma sanayiine yeni ürünler kazandırmaya devam ediyor. Milli Muharip Uçak, Hürjet gibi gözde projeleri üstlenen TUSAŞ, Süpersonik İHA geliştirdi. Süpersonik İHA'nın kritik görevler üstlenmesi beklenirken, birçok hava aracından fırlatılabilecek olması dikkat çekiyor.
UZUN SÜREDİR ÜZERİNDE ÇALIŞILIYORDU
TUSAŞ, Süpersonik İHA üretimi için uzun süredir yoğun bir çalışma yürütüyordu. Çalışmalar olumlu sonuçlandı, TUSAŞ Süpersonik İHA üretimini tamamladı. 'Sınırları Aşmak' isimli kitapta TUSAŞ bu ürünün tanıtımını ilk kez yaptı.
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'SAHTE HEDEF' OLACAK
Süpersonik İHA ile ilgili detaylar da ortaya çıktı. Süpersonik SİHA, çok kritik görevler icra edecek. En önemli görevi ise hiç kuşkusuz 'Sahte Hedef' olması olacak.
HAVA ARAÇLARINDAN FIRLATILACAK
Süpersonik İHA, arka tarafında mini bir turbojet motora sahip. Yaklaşık 3 metre uzunluğundaki Süpersonik İHA, adında da anlaşılabileceği üzere 1+ Mach hıza ulaşabiliyor.
SavunmaSanayiST.com'da yer alan bilgiye göre; ANKA ve AKSUNGUR gibi insansız hava araçları ile farklı hava platformlarından atılabilecek Süpersonik İHA'nın test faaliyetleri, halihazırda devam ediyor. İHA'nın kontrolü, ANKA ve AKSUNGUR İHA'ların yer kontrol istasyonu (YKİ) üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Hatırlanacağı üzere TUSAŞ, kısa süre önce ŞİMŞEK Hedef Uçağı'nı da harp başlıklı şekilde hava platformlarından atılabilir hale getirmişti.