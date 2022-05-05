Son dakika: Ucuz gıda seferberliği başlıyor! Ürün takip sistemi cebe giriyor





Uygulama toplam alışveriş tutarını hesaplayacak, en ucuz ürünün en yakın nerede olduğunu da gösterecek. Sisteme yeni giren ürünler, iş yerleri ve ön plana çıkanlar için de arama linkleri olacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı mobil uygulamaların alt yapısını hazırlandı.