SON DAKİKA: Ulaşımda destek ödemeleri artırıldı! Resmi Gazete’de yayımlandı

Büyükşehir belediyesi olan diğer illerde şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir ulaşım aracına ödenen aylık 2 bin 250 liralık destek 3 bin 375 liraya, büyükşehir belediyesi olmayan illerde şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir ulaşım aracına ödenen aylık 1800 liralık destek ise 2 bin 700 liraya çıkarıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, engelli ve yaşlıların ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanmaları uygulaması kapsamında, 2015'ten bu yana 1 milyar 662 milyon lira gelir desteği ödemesi yapıldı.