SON DAKİKA: Vatandaşın cebine göz diken yanacak! Oyunları ifşa oldu: Ticaret Bakanlığı ceza yağdırdı





TİCARET BAKANLIĞINDAN İKİ KAT ETİKETE DENETİM TALİMATI



Bakanlıktan yapılan açıklamada, son dönemlerde basına yansıyan bazı haberlerde kur ve fiyat artışı sebebiyle ürün etiketlerinin mevzuata uygun şekilde güncellenmemesi sonucunda fiyat etiketleri ile kasa fiyatları arasında farklılıklar oluştuğu ve bu durumun önemli ölçüde tüketici mağduriyetine neden olduğu dile getirildi.



Bu doğrultuda 10 Haziran 2023 tarihli sosyal medya paylaşımında yer alan ve malın kasa fiyatının etiket fiyatının iki katı farklı çıktığına dair tüketici mağduriyetine binaen ticaret il müdürlüklerine, başta ithal elektronik ürünler olmak üzere zincir teknoloji mağazalarında satışa sunulan ürünlerin satış fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark olup olmadığına ilişkin yaygın ve yoğun denetimlerin yapılması talimatı verildi.