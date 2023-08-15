SON DAKİKA: Yapısal reformlar Meclis’e geliyor! Kısa ve orta vadeli eylem planı devreye girecek

YAPISAL REFORMLAR GELİYOR

Yılmaz, YOİKK önerilerinden doğan mevzuat paketini yapısal reform çalışmaları kapsamında Ekim ayında Meclisin gündemine sunmayı planladıklarını açıkladı.

Yılmaz'ın konuşmaları şöyle devam etti:

KISA VE ORTA VADELİ EYLEM PLANI GELİYOR

Toplantımızda ülkemizdeki yatırım ikliminin geliştirilmesi adımlarını istişare ettik. Bu düzenlemeyi kısa vade ve orta vade şeklinde ayırıyoruz. Yapılacak çalışmaları da yasal düzenlemeler, idari düzenlemeler ve teknik çalışmalar ve süreç iyileştirici çalışmalar başlığı altında toparlayacağız. Bugünkü toplantıdan sonra eylül ayı sonuna kadar Sanayi ve Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda komitelerimizi çalıştırarak yeni bir eylem planı ortaya koyacağız. Arkadaşlarımız titiz bir çalışma yapacaklar. Meclisimiz açılmadan önce eylül ayı sonu itibarıyla kısa vadeli ve orta vadeli eylem planımız ortaya çıkmış olacak.

"3 AY SONRA YENİDEN TOPLANARAK EYLEM PLANIMIZI DEĞERLENDİRECEĞİZ"

Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu'nu (YOİKK) normalde 6 ayda bir toplamamız gerekiyor ama 3 ay sonra yeniden bir YOİKK toplantısı yaparak hem eylem planımızı hem de geleceğe dönük çalışmalarımızı gözden geçirmeyi planlıyoruz.