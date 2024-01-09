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Giriş Tarihi: 9.1.2024 21:54 Son Güncelleme: 9.1.2024 22:15

SON DAKİKA: Yeni model Togg tanıtılıyor! Heyecan dorukta

Son dakika haberleri... Türkiye'nin yerli otomobili Togg için tarihi bir gün daha! ABD'nin Las Vegas eyaletinde düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı (CES) 2024'te Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un yeni modeli sergileniyor. Togg'un X hesabından yapılan videolu paylaşımda, "Canlı yayınımıza sayılı saatler kaldı, saat 22.00’de buluşalım…" ifadesi kullanıldı. İşte son dakika detayları...

SON DAKİKA: Yeni model Togg tanıtılıyor! Heyecan dorukta

Son dakika... Türkiye'nin yerli otomobili Togg yollarda. Türkiye'de yollarda sık sık görmeye alıştığımız ve piyasaya çok güçlü şekilde giren Togg ile ilgili tarihi bir gün daha yaşıyoruz.

TOGG HESABINDAN PAYLAŞILDI

Togg'un X hesabından yapılan videolu paylaşımda, "Canlı yayınımıza sayılı saatler kaldı, saat 22.00'de buluşalım…" ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda canlı yayın linki de yer aldı.

YENİ TOGG MODELİ NE OLACAK?

CES 2024'te görücüye çıkacak yeni modelin, daha önce açıklanan model isimlendirme sistemine göre "T10S" olarak piyasaya sürüleceği tahmin ediliyor.

Öte yandan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Togg'un sedan modelinin 2024 sonunda tanıtılacağını, 2025'te de üretilmeye başlanacağını açıklamıştı.

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SON DAKİKA: Yeni model Togg tanıtılıyor! Heyecan dorukta
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