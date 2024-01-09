SON DAKİKA: Yeni model Togg tanıtılıyor! Heyecan dorukta

Son dakika... Türkiye'nin yerli otomobili Togg yollarda. Türkiye'de yollarda sık sık görmeye alıştığımız ve piyasaya çok güçlü şekilde giren Togg ile ilgili tarihi bir gün daha yaşıyoruz.
Canlı yayınımıza sayılı saatler kaldı, saat 22.00'de buluşalım…https://t.co/z6urznOnTh #CES2024 #DoğuştanElektrikli #DoğuştanAkıllı #DoğuştanDijital #DoğuştanTemiz #ReDefineMobility #Togg pic.twitter.com/SXqCOAlQmH— Togg (@Togg2022) January 9, 2024
TOGG HESABINDAN PAYLAŞILDI
Togg'un X hesabından yapılan videolu paylaşımda, "Canlı yayınımıza sayılı saatler kaldı, saat 22.00'de buluşalım…" ifadesi kullanıldı.
Paylaşımda canlı yayın linki de yer aldı.
Togg dünya sahnesinde - #CES2024 https://t.co/t5tsrl4Jwk— Togg (@Togg2022) January 9, 2024
YENİ TOGG MODELİ NE OLACAK?
CES 2024'te görücüye çıkacak yeni modelin, daha önce açıklanan model isimlendirme sistemine göre "T10S" olarak piyasaya sürüleceği tahmin ediliyor.
Öte yandan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Togg'un sedan modelinin 2024 sonunda tanıtılacağını, 2025'te de üretilmeye başlanacağını açıklamıştı.