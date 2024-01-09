SON DAKİKA: Yeni model Togg tanıtılıyor! Heyecan dorukta

Son dakika... Türkiye'nin yerli otomobili Togg yollarda. Türkiye'de yollarda sık sık görmeye alıştığımız ve piyasaya çok güçlü şekilde giren Togg ile ilgili tarihi bir gün daha yaşıyoruz.

TOGG HESABINDAN PAYLAŞILDI

Togg'un X hesabından yapılan videolu paylaşımda, "Canlı yayınımıza sayılı saatler kaldı, saat 22.00'de buluşalım…" ifadesi kullanıldı.