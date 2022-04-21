SON DAKİKA: Yerli otomobil TOGG için ’MEGA’ hamle! Yakın zamanda geliyor! Önemli değişiklikler yapılacak

Yerli otomobil TOGG için geri sayım sürerken, birçok farklı alanda adımlar atılmaya devam ediyor. TOGG ile ilgili Mega Sanayi Sitesi hamlesi yakın zaman da TBMM'ye sunulacak. TOGG'un bu yıl banttan inmesi, 2023 yılında yollarda olması planlanıyor. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...