SON DAKİKA: Yerli otomobil TOGG için ’MEGA’ hamle! Yakın zamanda geliyor! Önemli değişiklikler yapılacak

Yerli otomobil TOGG için geri sayım sürerken, birçok farklı alanda adımlar atılmaya devam ediyor. TOGG ile ilgili Mega Sanayi Sitesi hamlesi yakın zaman da TBMM'ye sunulacak. TOGG'un bu yıl banttan inmesi, 2023 yılında yollarda olması planlanıyor. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...
BÜYÜK TÜRKİYE YATIRIM MODELİNE GEÇİLİYOR
AK Parti Cumhuriyet'in 100'üncü yılında başlayacak yeni dönemle, "Büyük Türkiye-Büyük Yatırım Modeli"ne geçiyor. Bu kapsamda yerli otomobil başta olmak üzere büyük yatırımların altyapısını oluşturmak üzere hazırlanan yasa teklifinin önümüzdeki günlerde TBMM Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.
MEGA SANAYİ SİTESİ HAMLESİ
Yerli otomobil gibi projeler için mega sanayi siteleri kurulması da hedefleniyor.