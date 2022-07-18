Son dakika: Yerli otomobil TOGG’da üretim için geri sayım! İşte Gemlik’teki fabrikada geçen 2 yıl





İKİNCİ YILINDA RAKAMLARLA TOGG GEMLİK TESİSİ



TOGG Gemlik Tesisi'nin temeli 18 Temmuz 2020 tarihinde atıldı. Tesisin üst yapı çalışmaları Ocak 2021'de başlatıldı.

Gemlik Tesisi'nin zemin güçlendirilmesi için 44 bin adet beton kolon üretildi. 536 bin metreküp kazı çalışması, 493 bin metreküp yapısal dolgu yapıldı. Tesis inşasında 34 bin ton demir, 325 bin metreküp beton kullanıldı. 230 bin metrekare yalıtım yapılırken, 33 bin ton çelik kolon kullanıldı. Toplam cephe panel 55 bin metrekare olurken, 520 bin metre elektrik kablolama yapıldı. Tesise 160 bin metre boru hattı döşendi.

Üretim hatlarında toplam 250 robot devreye alındı ve ekipman montajları tamamlandı.

1.6 kilometrelik test pisti inşası tamamlandı.

1,2 milyon metrekarelik alan üzerine inşa edilen tesis, 230 bin metrekare kapalı alana sahip.

İnşaatında 9 bin 700 kişinin görev aldığı tesiste, 3 milyon saatlik çalışma gerçekleştirildi. Gemlik Tesisi, üretim kapasitesi 175 bin adede ulaştığında toplam 4 bin 300 kişiye istihdam sağlayacak.

Tesisteki çalışmalar, 9 Nisan 2021 tarihinden itibaren togg.com.tr ve Togg Youtube kanalı üzerinden 7/24 anlık olarak izlendi. Canlı yayını şu ana dek 2 milyondan fazla kişi izledi.

Tesiste 2030 yılına kadar toplam 1 milyon adet akıllı cihaz üretim hedefi var.

Yerli otomobil TOGG'da üretime için geri sayım! İşte 2 yılda yapılanlar | Video

İŞTE O VİDEO PAYLAŞIMI!

Deneme üretimi için artık günlerin sayıldığı TOGG, 2 yıl içerisinde Gemlik binasındaki aşamaları bir video ile duyurdu.

TOGG resmi hesabından yapılan paylaşımda "Deneme üretimine geri sayım başladı. Şimdi Gemlik'te deneme üretimine hazırlık zamanı. İşte 2 yıl boyunca Yeni Lig Gemlik çalışmaları…" denildi.