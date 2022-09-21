Son dakika: Youtube’dan skandal ’Soykırım’ sansürü! İftiraları çürüten belgeleri kaldırdılar

Açıklamalarının yer aldığı videolarında nefret ve şiddet söylemi bulunmadığını dile getiren Özşavlı, "Herhangi bir topluluğu, kitleyi hedef alan bir açıklamam yok. Türkiye'de Ermenice bilen bir tarih doçenti ve gerek Amerikan gerek İngiliz arşivleri gerekse Ermenice belgeleri de kullanan biri olarak tüm açıklamalarımı belgelere dayandırırım. TBMM Genel Kurulundaki konuşmalarımda, basın toplantılarında gerekse ulusal kanallarda bu açıklamaları yapıyorum fakat Youtube özellikle Ermeni soykırımı olmadığına dair Ermenilerin tezlerini çürüten videolarıma erişimi engellemiş." dedi.

TBMM tarafından yayımlanan "Ermeni Terörizmi: Tehdit, Taktil, Tedhiş" adlı kitabında, ASALA ve JCAG gibi Ermeni terör örgütlerine ilişkin bilinmeyenleri belgelerle gözler önüne serdiğini belirten Özşavlı, "Bu terör örgütlerinin 1975'ten 1983'e kadar 32 diplomatımızı ve diplomat yakınımızı şehit ettiği terör olaylarını hepimiz hatırlarız. Bununla ilgili İngiliz istihbarat belgeleri, CIA belgeleri ile Dışişleri Bakanlığı arşivinden oluşan muazzam bir kaynakça ile dünyadaki en kapsamlı eseri yazdım. Youtube, bununla ilgili basın açıklamalarımızı, televizyon programlarımızı içeren videoları dahi engellenmiş. Youtube'a şunu sormak istiyorum: Bunlar sizi neden rahatsız etti?" ifadesini kullandı.

Tamamen bilime, arşive, belgeye dayalı ifadelerle, kesinlikle hiçbir nefret söylemi kullanmadan, kimseyi hedef almadan, bilim insanı olarak konuştuğu halde Youtube'un videolarını engellediğini vurgulayan Özşavlı, "Yayın politikasında objektif, tarafsız politika izlediğini iddia eden Youtube, Türk tarafının tezlerini açıklayan videolara neden izin vermiyor? Ermeni meselesine neden tek taraflı bir açıdan yaklaşıyor? Bütün bunlar Youtube'un aslında yalnızca Batı'nın iddialarını bizlere dayattığını gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.