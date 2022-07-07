Son dakika haberleri...Memur ve emekli zammı TÜİK'in TÜFE açıklaması sonrası netleşti. 6 aylık enflasyon oranı ile 2022 yılının ikinci yarısı için geçerli olacak emekli ve memur maaşları netleşti. Öte yandan 'Memur ve emekli maaşları ne zaman yatacak' sorusu da netleşti...

SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları ne zaman yatacak?

Memur maaşları ne zaman ödenecek?

Yaşlı ve engelli maaşları ne zaman ödenecek?

Zamlı maaşlar ne kadar oldu?

İşte bu milyonların en çok merak ettiği ÖDEME TAKVİMİ TABLOLARI...