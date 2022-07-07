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Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA: Zamlı memur ve emekli maaşları ne zaman yatacak? Ödeme takvimi bildirildi: Temmuz memur emekli maaş zammı ne zaman ödenecek
Giriş Tarihi: 7.7.2022 08:48 Son Güncelleme: 7.7.2022 08:48

SON DAKİKA: Zamlı memur ve emekli maaşları ne zaman yatacak? Ödeme takvimi bildirildi: Temmuz memur emekli maaş zammı ne zaman ödenecek

SABAH.COM.TR EKONOMİ
SON DAKİKA: Zamlı memur ve emekli maaşları ne zaman yatacak? Ödeme takvimi bildirildi: Temmuz memur emekli maaş zammı ne zaman ödenecek

Son dakika haberi...Haziran ayı enflasyon oranı sonrası zamlı memur ve memur maaşları belirlendi. 2022 Temmu zammı ile SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı için zam oranı yüzde 42,35 olurken, memur ve memur emeklisi için bu rakam yüzde 41,69 olarak belirlendi. 'Zamlı memur ve emekli maaşları ne zaman ödenecek, enflasyon farkı ne zaman yatacak' soruları en çok merak edilenler arasına girdi. Temmuz zammı ile beraber emekli ve memur maaşları ödeme takvimi de netleşti.

Son dakika haberleri...Memur ve emekli zammı TÜİK'in TÜFE açıklaması sonrası netleşti. 6 aylık enflasyon oranı ile 2022 yılının ikinci yarısı için geçerli olacak emekli ve memur maaşları netleşti. Öte yandan 'Memur ve emekli maaşları ne zaman yatacak' sorusu da netleşti...

  • SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları ne zaman yatacak?
  • Memur maaşları ne zaman ödenecek?
  • Yaşlı ve engelli maaşları ne zaman ödenecek?
  • Zamlı maaşlar ne kadar oldu?

İşte bu milyonların en çok merak ettiği ÖDEME TAKVİMİ TABLOLARI...

SON DAKİKA HABERİ | EMEKLİ ZAMMI YÜZDE 42,35 MEMUR ZAMMI YÜZDE 41,69 OLDU

TÜİK Haziran ayı enflasyon rakamını yüzde 4,98 olarak açıkladı. Bununla beraber SSK ve Bağ-Kur emeklisi için 6 aylık zam oranı yüzde 42,35 olurken, bu rakam memurlar için yüzde 41,69 oldu.

SON DAKİKA! Zamlı memur ve emekli maaşları maaşlar ne zaman yatacak? Belli oldu! | Video

BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLADI: ZAMLI MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Temmuz zammı sonrası zamlı memur maaşları için ödemelerin bayram öncesi 8 Temmuz tarihinde yapılacağını açıkladı.

Başkan Erdoğan memur maaşları için şu ifadeleri kullandı:

"Temmuz ayı memur maaşları Kurban Bayramı öncesinde 8 Temmuz'da zamlı haliyle ödenecek. Türkiye büyürken, gelişirken, güçlenirken, 85 milyon vatandaşımızın bilaistisna her birinin buradan payına düşeni almasını temin etmek boynumuzun borcudur."

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ZAMLI YAŞLI VE ENGELLİ MAAŞLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Yaşlı ve engelli maaşları her yıl 2 kez belirleniyor. Bu aylıklara memur ve memur emeklisi zam oranı kadar artış yaşanıyor. Yani Temmuz döneminde engelli ve yaşlı aylığı da yüzde 41,69 oranında artacak.

Memur maaşları gibi yaşlı ve engelli maaşları da Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların hesabına yatacak. Buna göre yaşlı ve engelli maaşları, memur maaşları ile beraber 8 Temmuz tarihinde zamlı halde ödenecek.

BAĞ-KUR EMEKLİLERİ ZAMLI MAAŞLARINI NE ZAMAN ALACAK?

Bağ-Kur emeklisi için ödemeler,

  • Tahsis numarası son rakamı 9,7,5 olanlar ayın 25'inde,
  • Tahsis numarası son rakamı 3,1 olanlar ayın 26'sında,
  • Tahsis numarası son rakamı 8,6,4 olanlar ayın 27'sinde,
  • Tahsis numarası son rakamı 2,0 olanlar ayın 28'inde yapılacak.
Hilal Olsun Türkiye
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SSK EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

SSK emekli maaşları için ödemeler,

  • Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
  • Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
  • Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,
  • Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
  • Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,
  • Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,
  • Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
  • Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,
  • Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
  • Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılacak.



2022 TEMMUZ EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLDU?
EN DÜŞÜK EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI HESABI

Netleşen 6 aylık enflasyon rakamlarına göre;

  • En düşük memur maaşı 6.429 liradan 9.109 liraya,
  • En düşük memur emeklisi maaşı 4.289 liradan 6.077 liraya,
  • Esnafta en düşük emekli aylığı 2.948 liradan 4.686 liraya,
  • 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda maaş 3.292 liradan 4.703 liraya çıkacak.

MEMUR TABAN MAAŞLARI
UNVAN - MEVCUT MAAŞ (TL) - 6 AYLIK ZAM %41,69

  • Memur - 6429 - 9109
  • Memur emeklisi - 4289 - 6077
Hilal Olsun Türkiye
Hilal Olsun Türkiye

MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

UNVAN - MEVCUT - 6 AYLIK YÜZDE 41,69

  • GENEL MÜDÜR 1/4 - 21330 - 30222
  • ŞUBE MÜDÜRÜ (Lisans mezunu)1/4 - 11188 - 15852
  • MEMUR (Lisans mezunu)9/1 - 6854 - 9711
  • ÖĞRETMEN 1/4 - 8668 - 12282
  • KAYMAKAM 1. SINIF 1/4 - 19510 - 27644
  • BAŞKOMİSER 3/1 - 11162 - 15815
  • POLİS MEMURU 8/1 - 9706 - 13752
  • UZ. DOKTOR 1/4 - 13312 - 18862
  • HEMŞİRE (Lisans mezunu)5/1 - 8351 - 11833
  • MÜHENDİS 1/4 - 11440 - 16209
  • TEKNİSYEN (Lise mezunu) 11/1 - 7132 - 10105
  • PROFESÖR 1/4 - 18369 - 26027
  • ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1 - 10809 - 15315
  • VAİZ 1/4 - 9003 - 12756
  • AVUKAT 1/4 - 10934 - 15492

*Aile yardımı dahil (Çalışmayan eş ve 0-6 yaş arası 2 çocuk)
*Rakamlar Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı ücretlerden hesaplanmıştır.

MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARI NE KADAR OLDU?
UNVAN - MEVCUT - 6 AYLIK ZAMLI YÜZDE 41,69

  • Müşteşar (1/1) - 15459 - 21904
  • Genel Müdür (1/1) - 13664 - 19361
  • Şube Müdürü (Lisans - 1/4) - 5243 - 7429
  • Memur (Lisans - 1/4) - 5130 - 7269
  • Öğretmen (1/4) - 5275 - 7474
  • Kaymakam 1. Sınıf (1/4) - 8956 - 12690
  • Polis memuru (8/1) - 5456 - 7731
  • Hemşire (Lisans - 1/4) - 5128 - 7266
  • Mühendis (1/4) - 6433 - 9115
  • Teknisyen (Lise-1/4) - 4477 - 6343
  • Profesör (1/4) - 12238 - 17340
  • İmam-hatip - 5275 - 7474
  • Avukat (1/4) - 5275 - 7474

SOSYAL YARDIM ÖDEMELERİ NE KADAR OLDU?

Temmuz ayında memur maaşları için belirlenecek zam oranı aynı zamanda sosyal yardımları ve kıdem tazminatı tavanını da yükseltecek. İşte kesinleşen 6 aylık enflasyon rakamlarıyla 65 yaş aylığı, evde bakım desteği, kronik hasta yardımı ve engelli aylığı hesabı:

Hilal Olsun Türkiye
Hilal Olsun Türkiye

ÖDEME TÜRÜ - MEVCUT MAAŞ (TL) - ZAMLI %41,69

  • 65 yaş aylığı - 1085 - 1537
  • Evde bakım desteği - 2354 - 3336
  • Kronik hastalık yardımı - 2354 - 3336
  • Engelli aylığı (%40-69) - 866 - 1227
  • Engelli aylığı (%70 ve üstü) - 1299 - 1840

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