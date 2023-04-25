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Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA: Kartelleşen yanacak! Zincir marketlerin iptal davalarına mahkemeden ret
Giriş Tarihi: 25.4.2023 13:30 Son Güncelleme: 25.4.2023 13:41

SON DAKİKA: Kartelleşen yanacak! Zincir marketlerin iptal davalarına mahkemeden ret

Son dakika haberi...Rekabet Kurulu'nun haklarında verdiği idari para cezasının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle 5 zincir market ile 1 tedarikçi firmanın açtığı davalarda ret kararı çıktı. Rekabet Kurumu zincir marketlere kartelleşme suçundan 2,7 milyar TL rekor para cezası uygulamıştı.

SON DAKİKA: Kartelleşen yanacak! Zincir marketlerin iptal davalarına mahkemeden ret

Son dakika haberleri...Rekabet Kurulu, koronavirüs salgını sürecinde fiyat davranışlarının incelenmesine yönelik zincir market ve tedarikçi firmalar hakkında yürütülen soruşturmada 5 zincir market ve 1 tedarikçi firma hakkında 2021 yılında toplam 2,7 milyar lira idari para cezası uyguladı.

Söz konusu teşebbüsler, idari cezaya ilişkin yürütmenin durdurulması ve iptali istemiyle Ankara 7'nci İdare Mahkemesi'nde dava açtı. Görülen davalarda, tüm teşebbüsler açısından yürütmenin durdurulması istemi daha önce reddedildi. Ankara 7'nci İdare Mahkemesi, 14 Mart 2023 tarihinde de tüm davaların reddi yönünde karar verdi. Teşebbüsler hakkında verilen Kurul kararının hukuka uygun olduğu hükme bağlandı. Mahkemenin kararının istinaf yolunun açık olduğu belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Rekabet Kurumu (RK) Başkanı Birol Küle, Rekabet Kurulu tarafından zincir marketlere kesilen 2,7 milyar liralık rekor cezanın fahiş fiyat artışından değil, kartelleşme suçundan verildiğini belirterek, "Her şey usulüne uygun şekilde yapılmıştır. Yakın tarihte aynı pazarda, aynı türde ihlalin tespit edildiği diğer bazı rekabet otoriteleri tarafından yüzde 3'ten yüzde 7'ye kadar para cezası uygulanmıştır." ifadelerini kullanmıştı.

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SON DAKİKA: Kartelleşen yanacak! Zincir marketlerin iptal davalarına mahkemeden ret
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